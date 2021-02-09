Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu - Son Dakika

Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu

09.02.2021 13:00

Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu "Bu çağda turnikelerin HGS ve OGS diye ayrılmasına anlam veremiyoruz" Aydın'da önceki gün otoban girişinde yanlış turnikeye girmemek için manevra yaptığı sırada kazaya sebebiyet veren ve...

Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu

"Bu çağda turnikelerin HGS ve OGS diye ayrılmasına anlam veremiyoruz"

AYDIN - Aydın'da önceki gün otoban girişinde yanlış turnikeye girmemek için manevra yaptığı sırada kazaya sebebiyet veren ve taksirle ölüme sebep olmak suçundan tutuklanan Onur Bengi'nin eşi 2 çocuk annesi Sezin Bengi, karayollarının da hatası nedeniyle 3 ailenin ocağının söndüğünü belirtti.

Kazanın olduğu bölgedeki turnikeler önüne gelerek açıklama yapan Sezin Bengi, "Bilim çağını yaşadığımız bu dönemde gişelerin HGS ve OGS diye ayrılmasına anlam veremiyoruz. Her gişeden OGS ve HGS okuma cihazı bulunsa ve ara bölmeler böyle betonlu olmayıp darbeyi emici plastik olsa bugün bu kaza sadece maddi hasarlı olurdu" diyerek kazadan sonra adeta linç edildiklerini belirtti.

Bugüne kadar benzer şekillerde onlarca kazanın meydana geldiğini artık yetkililerin bu soruna bir çare bulmasını isteyen Sezin Bengi, "Kazadan sonra adeta yıkıldık. Bir yandan çıkan haberler diğer yandan da nefes alan her türlü canlıya sonsuz saygısı olan eşim Onur Bengi kazadan sonra kaçmış gibi lanse edildi. Olaydan sonra bizler de güvenlik kameralarına inceledik. Turnikeler OGS ve HGS olarak ayrıldığı için eşim yanlış turnikeye girmemek için hız sınırı 30 km olan bölgede manevra yapıyor. Bu sırada arkadan 90-100 Km hızla gelen ve havaalanına yetişecekleri için acelesi olduğunu öğrendiğimiz bir başka aracın kaza yapmasına sebep oluyor. Ancak eşim sebep olduğu kazadan habersiz turnikeden geçtikten sonra durup kapıyı açarak arkadan gelen aynı renkteki bir aracın sürücüsüne elini de kaldırıp işaretle özür diledikten sonra yoluna devam ediyor. Kazadan iş yerine varıp çalıştığı sırada polislerin telefonla araması sonucu haberdar oluyor. ve gelip teslim oluyor" diyerek yaşanan bu kaza ile 3 ailenin ocağına ateş düştüğünü söyledi.

Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını en derinden hissettiğini ve acılarını paylaştığını belirten Sezin Bengi, basit uygulamalarla önlenebilecek bu tür kazaların artık ocakları söndürmemesini isteyerek Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gişe ve geçiş sisteminde değişiklik yapılmasını, sürücülerin ise hız kurallarına riayet etmesini istedi. Öte yandan benzer bir kaza da İstanbul Mahmutbey gişelerinde de meydana gelmişti.

Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu
Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu
Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu
Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu

Hızlı Geçiş Sistemi, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turnikelerde kaza yaptıktan sonra eşi tutuklanan 2 çocuk annesi kadın, Karayolları'na çağrıda bulundu - Son Dakika


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