Turnikelerde vatandaşların cep telefonunu çalan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Turnikelerde vatandaşların cep telefonunu çalan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

Turnikelerde vatandaşların cep telefonunu çalan şahıs suçüstü yakalandı

6 saat önce

Beşiktaş iskelesinde yolcuların cep telefonunu poşetle ile perdeleme yaparak çalan şahıs Kadıköy İskelesinde suçüstü yakandı.

Turnikelerde vatandaşların cep telefonunu çalan şahıs suçüstü yakalandı, System.String[]

Beşiktaş iskelesinde yolcuların cep telefonunu poşetle ile perdeleme yaparak çalan şahıs Kadıköy İskelesinde suçüstü yakandı. Polis ekipleri şahsı montundan tanırken, hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş iskelelerdeki yolcu turnikelerinde meydana gelen 3 adet "Yankesicilik" olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda ekipler, 18 Ocak tarihinde Seyit T. isimli şahsa ait 1 adet cep telefonunun, 13 Şubat'da Nilüfer A. isimli şahsa ait 1 adet cep telefonunun ve Esra Y. isimli şahsa ait 1 adet cep telefonunun çalınması olayları ile ilgili, kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın bahse konu olayları elindeki poşetle perdeleme yaparak gerçekleştirdiği belirlenerek eşkal bilgisi tespit edildi.


Suçüstü yakalandı


Polis ekipleri, 17 Şubat günü saat 18.00'da olayın gerçekleştiği Kadıköy yolcularının bulunduğu turnikelerde, vapur bekleyen vatandaşların olduğu kalabalık içinde elinde siyah bir poşet olan eşkale uygun kahverengi montlu bir şahsın olduğu görülerek bir müddet izlemeye alındı. Bir süre sonra şahsın poşeti perdeleme yaparak vatandaşların ceplerini yokladığı görüldü. Ekiplerin yanına yaklaştığını fark eden şahıs kaçma çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Davut M (32)isimli şüphelinin üzerindeki montun bahse konu 3 ayrı yankesicilik olayında da üzerinde olduğu anlaşıldı.


Şahsın yapılan sorgulamasında; 1 adet "Yağma - Kasten Yaralama", 1 adet Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıs 18 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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