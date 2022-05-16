Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı - Son Dakika
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Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı

16.05.2022 14:27
Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark otobüs duraklarına kurduğu turnike sistemiyle cadde boyunca oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçip sürücü ve yaya güvenliğini sağlarken, aynı zamanda otobüslerin durakta günlük bekleme süresini 518 dakika daha azalttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark otobüs duraklarına kurduğu turnike sistemiyle cadde boyunca oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçip sürücü ve yaya güvenliğini sağlarken, aynı zamanda otobüslerin durakta günlük bekleme süresini 518 dakika daha azalttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Toplu ulaşım alanında insan odaklı planlama anlayışıyla örnek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım çerçevesinde son olarak Kültürpark otobüs duraklarına turnike sistemi kurdu. Kültürpark otobüs duraklarındaki trafik yoğunluğunun önüne geçerek trafikteki diğer sürücülere ve yayalara daha güvenli bir ortam sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen turnike sistemi, benzer güzergaha sahip otobüs hatlarını aynı turnikede birleştirerek yolcuların alternatif hat tercihlerini kolaylaştırıyor. Sistem sayesinde biniş süreleri kısalarak daha konforlu bir yolculuğa kavuşan vatandaşlar, otobüslerin oluşturduğu yoğun parklanma arasından geçmek yerine daha güvenli iniş-biniş yapabiliyor. Günlük 68 hat, bin 656 sefer ve 22 bin yolcu hareketliliğiyle Konya'nın en büyük aktarma merkezi olan Kültürpark duraklarında kurulan turnike sistemiyle otobüslerin bekleme süresi günlük 518 dakika daha azaldı. Otobüslerin yakıt sarfiyatı da azalırken; sistem çerçevesinde karbon salınımı 55 bin 663 gram daha düşürerek çevrenin korunmasına da katkı sağlandı.

(İHA)

Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı
Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı
Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı
Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı

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Büyükşehir Belediyesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turnikeli otobüs durağı ile trafik güvenliği arttı, bekleme süresi azaldı - Son Dakika


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