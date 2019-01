Turnuvalar Göbeklitepe İsmiyle Anılacak"

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla ören yerinin tanıtımına katkıda bulunabilmek için bu yıl Şanlıurfa'da uluslararası ve ulusal ölçekte birçok turnuvayı gerçekleştirmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Durmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Turnuvalara Göbeklitepe isminin verileceğini belirten Durmuş, "Şanlıurfa'da uluslararası standartlarda bir tesisi kısa süre önce açtık. 2019 yılı 'Göbeklitepe yılı' olarak ilan edildi. Federasyon olarak bu yıl Şanlıurfa'da ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz ve turnuvalar Göbeklitepe ismiyle anılacak. Bu branşta da dünyanın farklı ülkelerinde Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Ulusal turnuvalar başlar başlamaz kentte organizasyonlar yapacağız. Türkiye şampiyonalarını burada icra edeceğiz şu an planlama takvimi yapıyoruz. Her ay burada etkinlik olacak şekilde bir program yapacağız." diye konuştu.



Türkiye'nin her yerinde tenise olan ilginin artırılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere valilikler ve belediyelerin de desteğiyle ciddi tesislerin vatandaşın hizmetine sunulduğunu anlatan Durmuş, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde de bu yatırımlara ayrı bir önem verildiğini söyledi.



Durmuş, tenisin imkan verildiğinde çok uygun fiyatlarda halkın hizmetine sunulabildiğine dikkati çekerek, ortalama 50 milyon liraya bir olimpik yüzme havuzu yapılırken uluslararası çaptaki bir tenis tesisinin ise yaklaşık 5 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.



Tenisin her zaman her yerde oynanabilecek bir spor olduğunu anlatan Durmuş, bunun en güzel örneğini ise 7 yıldır Ağrı'da düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Ligi organizasyonunun temsil ettiğini kaydetti.



Durmuş, Türkiye'de tenise olan ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "Türkiye'de 10 yıl önce 2 bin kişi tenis oynuyordu şimdi bu sayı 55 bine çıktı. Bu sayı yetmiyor hedefimiz 200 bin ve milyonlardır. Aslında çok iyi yere geldiğimiz gibi görülen bu sayının bize yetmediğini ve yetmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim sayılarımız milyonları bulmalı, genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz, bunu yapabilecek nitelikte sporcu kapasitemiz bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



"2018, rekorların ve ilklerin yılı oldu"



Cengiz Durmuş, federasyon olarak geçen yılı başarılı şekilde geride bıraktıklarını dile getirerek, 2018'deki her organizasyonda farklı ilklere ve rekorlara imza attıklarını aktardı.



Uluslararası alanda elde ettikleri başarılara dikkati çeken Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçen yıl uluslararası madalya sayımız 248. Bu çok büyük bir başarıdır. Daha önceki yıllara göre bırakın madalyayı uluslararası turnuvalarda bir maç, bir puan bir set aldığımız müsabakalar bile çok az ve sayılıdır. Son yıllarda hem başarımız hem de sporcu sayımız arttı. Bunlar bize yetmiyor. 2018 yılını değerlendirirken gençlik olimpiyatına ilk kez bir sporcumuzla gittik, bu önemliydi. Yine olimpiyatlara Çağla Büyükakça ile gittik bu da bir ilkti. Bunlar ilk olduğu için bizim için çok değerlidir. Hep bir adım daha ileri hep bir set daha öne geçmemiz gerekiyor. "

