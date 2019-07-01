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Turnuvanın başlama vuruşunu Başkan Akın yaptı

20 dakika önce

Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın geleneksel hale gelen ve bu yıl 8.si düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaparak turnuvaya startı verdi.

Turnuvanın başlama vuruşunu Başkan Akın yaptı, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın geleneksel hale gelen ve bu yıl 8.si düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Turnuvası'nın başlama vuruşunu yaparak turnuvaya startı verdi.

Turgutlu Belediyesi, Çatalköprü Spor Kulübü ve Selvilitepe Spor Kulübü tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Bahattin Köksal Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılışına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan'da katıldı. Atatepe tesislerinde düzenlenen turnuvaya çevre il ve ilçelerden bin 200 sporcu katılırken turnuvanın başlama vuruşunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptı. Turnuvaya katılan takımlara ve sporculara başarılar dileyen Başkan Akın "Turgutlu Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Bahattin Köksal Futbol Turnuvasının bu yıl 8.sini düzenliyoruz. Bugün Bahattin Hocam ile birlikte başlama vuruşunu yaparak turnuvanın startını verdik. Burada amacımız gençlerimize spor yapmayı teşvik etmek ve spora yönlendirmek. Tabi ki bu turnuvada kazanan takımlar olacak ama bizim gözümüzde bu gençlerimizin hepsi kazanan durumunda. Değerli büyüğüm Bahattin Köksal hocama da Allah uzun ömürler versin, kendisinin Turgutlu'muzda bir çok değerli sporcunun yetişmesinde emeği büyüktür" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
Turgutlu Belediyesi, Çetin Akın, Turgutlu, Futbol, Spor
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