Turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Pelvan yaptı

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamlığı tarafından organize edilen Köyler arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda başlama vuruşunu Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan yaptı.

15 Temmuz tarihinde final müsabakası oynanacak turnuvaya 8 köy takımın katıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Bizler, sporun gençler arasından yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bir çok spor kursu düzenleniyor. Bu kurslara köylerimizden de katılımlar oluyor. Bugün pandemiden dolayı uzun süre ara verilen ve Aslanapa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz kontrolünde olan turnuvanın başlama vuruşunu yaptık. Köylerimiz 15 Temmuz da ödül töreni ve final müsabakası yapılacak turnuvaya büyük ilgi gösterdi. Tüm takımlara başarılar dilerim" dedi. - KÜTAHYA