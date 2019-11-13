Son Dakika Haberleri: Turnuvanın şampiyonu Peyami Sefa
Son Dakika Spor Turnuvanın şampiyonu Peyami Sefa - Son Dakika Spor

Turnuvanın şampiyonu Peyami Sefa

6 saat önce

Mamak Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Ekin ve Peyami Sefa mahallelerinin final maçıyla sona erdi.

Turnuvanın şampiyonu Peyami Sefa, System.String[]

Mamak Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay başlatılan Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Ekin ve Peyami Sefa mahallelerinin final maçıyla sona erdi. 42 mahalleden 504 sporcunun katıldığı turnuvanın finali Mamak Şehir Stadı'nda gerçekleşti. Turnuvanın şampiyonu Ekin Mahallesi'ni 1-0 mağlup eden Peyami Sefa Mahallesi oldu.


Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür belgesi verilirken, şampiyon Peyami Sefa takımı ise kupasını Başkan Köse'nin elinden aldı. Final maçı öncesi ise Mamak Belediye Meclis Üyeleri ile Spor Kulübü yöneticileri gösteri maçı için yeşil sahaya çıktı.


Maçın kazananı dostluk, kardeşlik


Turnuva'nın mahalle kültürünü yaşatarak, mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlendiğinin altını çizen Başkan Köse, katılan tüm takımlara teşekkür etti. Köse, "Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla uğraşması, sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizle de hem gençlerimiz kötü alışkanlıklardan korunup spora yöneltmeyi amaçladık. Aynı zamanda mahalleler arası tatlı bir rekabet yaşandı. Mamak'ımıza daha fazla spor tesisleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Dostça ve centilmence bir turnuva oldu. Bu tesisler sizlerin ve kapıları sizlere sonuna kadar açık. Çocuklarımıza, hocalarımıza ve hakemlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Futbol, Mamak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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