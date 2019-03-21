TÜROB'a kadın başkan
1 saat önce
Müberra Eresin, TÜROB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısında birliğin ilk kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.
Müberra Eresin, TÜROB
23. Olağan Genel Kurul Toplantısında birliğin ilk kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:26
Şarkıcı Sıla, Yeni İmajıyla Dikkat Çekti
Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı Tarafından Görevden Alındı
Oyuncuların Uyuşturucu Davası İstinaf'ta Yeniden Başladı
Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak