Son Dakika Haberleri: TÜROB'a kadın başkan

TÜROB'a kadın başkan

1 saat önce

Müberra Eresin, TÜROB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısında birliğin ilk kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.

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Müberra Eresin, TÜROB 23. Olağan Genel Kurul Toplantısında birliğin ilk kadın yönetim kurulu başkanı seçildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:26 

Türkiye Otelciler Birliği, Ekonomi
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