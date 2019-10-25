TÜROB: Ağustos ayında 8 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı
49 dakika önce
2019 Ağustos ayı içerisinde, ülke genelinde toplamda 6 ayrı şehirde 8 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.
2019 Ağustos ayı içerisinde, ülke genelinde toplamda 6 ayrı şehirde 8 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:09
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