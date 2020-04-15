TÜROB Başkanı Eresin: "Çok daha güçlü şekilde turizmi sürdüreceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜROB Başkanı Eresin: 'Çok daha güçlü şekilde turizmi sürdüreceğiz' - Son Dakika

TÜROB Başkanı Eresin: "Çok daha güçlü şekilde turizmi sürdüreceğiz"

6 saat önce

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmin global düzeyde durma noktasına geldiğini belirterek, "Bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz.

TÜROB Başkanı Eresin:

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, turizmin global düzeyde durma noktasına geldiğini belirterek, "Bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde turizmi sürdüreceğiz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Eresin, turizmin mevcut durumuyla ilgili bilgi verirken, sektörel beklentilerini de paylaştı.

Eresin, turizmcilerin Turizm Haftası'nı kutlayarak, Turizm Haftası'nın Türkiye'de turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan'da çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlattı.

Ancak bu yıl etkinliklerin koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktaran Eresin, 2020 yılında turizm sektörünün global düzeyde olağan dışı bir şekilde, belki de tarihinde ilk defa durma noktasına geldiğini ifade ederek, "Bu geçici bir süreçtir ve elbette sağlıklı ve güzel günler gelecektir. Seyahat etmek, merak etmek, keşfetmek insanoğlunun asla bitmeyecek tutkusudur. Çok daha güçlü bir şekilde, yine turizmi bir bütün olarak en iyi şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu darboğazdan çıkacağımızı umut ediyoruz"

Eresin, " Dünya Turizm Örgütü'nün bu yılki mottosu olan 'traveltomorrow' yani bugün evde kalarak sağlığımızı geri kazanacağız ve yarın seyahat etmeye devam edeceğiz. Çok daha güçlü bir şekilde turizmi sürdüreceğiz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyoruz. Tüm dünya gibi bizler de bu kötü günlerin biteceği inancımızı koruyor ve en kısa sürede turizm hareketlerinin başlayıp bu darboğazdan çıkacağımızı umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Günümüzde turizm kavramının; seyahat etmenin çok daha ötesinde, sosyo-kültürel bir güç haline geldiğini ifade eden Eresin, turizmin dış ilişkilerde önemli bir diplomatik araç olduğunu kaydetti.

Turizmin özellikle Türkiye gibi turizm markası ülkelerde ekonominin temel ayağı haline geldiğini aktaran Eresin, görüşlerini şöyle ifade etti:

"Tüm dünyayı derinden etkileyen ve insan hayatını tehdit eden Kovid-19 virüsü sebebiyle, turizm ve seyahat sektörü geçici olarak durmuş, insanların öncelikleri ve bakış açıları değişmiş, sektörümüz şu an için ertelenen, hayal edilen ve özlenen bir motivasyon haline gelmiştir.

Türkiye Otelciler Birliği olarak her zaman yüksek bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye, ülkemize en iyi şekilde değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:06 Kaynak: AA

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