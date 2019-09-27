Son Dakika Haberleri: TÜROB Başkanı Eresin: Thomas Cook’un getirdiği misafirler yine gelecek
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TÜROB Başkanı Eresin: Thomas Cook’un getirdiği misafirler yine gelecek

58 dakika önce

TÜROB Başkanı Eresin, Thomas Cook'un iflası hakkında,"Geçtiğimiz yıllarda Thomas Cook'un getirdiği potansiyel, yine Türkiye'ye, güzel İstanbul'a gelecek, fakat getiren firmalar farklı olacak.

TÜROB Başkanı Eresin: Thomas Cook’un getirdiği misafirler yine gelecek, System.String[]

TÜROB Başkanı Eresin, Thomas Cook'un iflası hakkında,"Geçtiğimiz yıllarda Thomas Cook'un getirdiği potansiyel, yine Türkiye'ye, güzel İstanbul'a gelecek, fakat getiren firmalar farklı olacak." dedi

Türkiye Otelciler Birliği, Thomas Cook, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:51 
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