TÜROB Başkanı Eresin: Thomas Cook’un getirdiği misafirler yine gelecek
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TÜROB Başkanı Eresin, Thomas Cook'un iflası hakkında,"Geçtiğimiz yıllarda Thomas Cook'un getirdiği potansiyel, yine Türkiye'ye, güzel İstanbul'a gelecek, fakat getiren firmalar farklı olacak.
TÜROB Başkanı Eresin, Thomas Cook'un iflası hakkında,"Geçtiğimiz yıllarda Thomas Cook'un getirdiği potansiyel, yine Türkiye'ye, güzel İstanbul'a gelecek, fakat getiren firmalar farklı olacak." dedi
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:51
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