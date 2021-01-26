TÜROB bu yıl aidat almayacak - Son Dakika

TÜROB bu yıl aidat almayacak

26.01.2021 10:30
TÜROB bu yıl aidat almayacak, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜROB'un kuruluşunun 50. yılı onuru ve Covid-19 pandemisinin olumsuz koşulları dikkate alınarak, üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını açıkladı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, TÜROB'un kuruluşunun 50. yılı onuru ve Covid-19 pandemisinin olumsuz koşulları dikkate alınarak, üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını açıkladı.

Bu yıl kuruluşunun 50. yıldönümünü kutlamaya hazırlanan turizm ve konaklama sektörünün en büyük ve etkin sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), üyelerine yönelik önemli bir desteğe imza atıyor. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TÜROB Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile aldığı kararla, kuruluşunun 50. yılı onuru ve Covid-19 pandemisi nedeniyle olumsuz koşullar dikkate alınarak önceki dönemlere ilişkin aidat borcu bulunmayan üyelerden 2021 yılı için yıllık üye aidatı alınmayacağını belirtti.

Eresin, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "TÜROB olarak nitelikli işletmelerden oluşan değerli üyelerimizden aldığımız güç ile 1971'den bu yana ülkemizin konaklama sektörünü temsil eden dinamik, kapsayıcı ve en köklü meslek örgütü olmanın gururunu tam 50 yıldır yaşamaktayız. Bu itibarla, pandemi sürecinin zorlu şartlar ile birlikte 50. kuruluş yılımızda dayanışmanın ve güç birliğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz" dedi.

Desteklerimiz sürecek

"Sektör kuruluşları ve üyelerimiz için dost kapısı olmaya çok önem verdik" diyen Eresin, şunları söyledi: "Pandemi süreciyle birlikte STK'ların ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu süreçte etkin olarak, gerek işverenlerin işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmesi ve finansal açıdan ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse çalışanların gelişmelerden ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilenmemeleri için ilgili Bakanlıklar ve Kurumlarla işbirliği içinde çok sayıda uygulamanın yürürlüğe konulmasına öncülük ettik. Turizmin pandemi nedeniyle hem global hem yerel düzeyde kötü günler yaşadığı böyle bir dönemde dahi üyelerimizle olan iletişimizi, sağladığımız bilgi akışını aksatmadık. Otellerimizde çalışan, hatta bize üye olmayan otellerde de çalışanlarımıza başta hijyen eğitimi olmak üzere insan kaynakları, finansman vs gibi birçok konuda eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz. Üyelerimize ve sektörümüze olan desteklerimiz yeni yılda da devam edecektir. 50. kuruluş yılımız anısına yıl boyunca birçok etkinlik programlıyoruz, bunları da kamuoyu ile paylaşacağız."

Türkiye Otelciler Birliği, Koronavirüs, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin TÜROB bu yıl aidat almayacak - Son Dakika Magazin


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