TÜROB'dan Atlasglobal açıklaması

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Atlasglobal Havayolları'nın Türkiye turizmi için çok önemli bir yeri olduğunu kaydederek, "Bizim yürekten dileğimiz, Atlasglobal tekrar uçuşlarına başlasın." ifadesini kullandı.

Eresin, Atlasglobal Havayolları'nın 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karar nedeniyle özellikle yeni yıl döneminde bölge ülkelerinden İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'ye oluşan talebin olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

Eresin, Atlasglobal'in Türkiye turizmi için çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bizim yürekten dileğimiz, Atlasglobal tekrar uçuşlarına başlasın, herhangi bir ekonomik sıkıntı varsa olabilecek tüm destekler kamu tarafından verilsin ve yine bu ülkeye turist taşımaya devam edebilecek çok kıymetli bir şirketimiz var olmaya devam etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sivil havacılık şirketinin kurulması için oldukça büyük sermaye ve emek gerektiğini dile getiren Eresin, "Ne kadar fazla yerli ve milli sivil havacılık şirketiniz varsa turizmde ve ülkeler arası ticarette o kadar yukarı gidebiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Atlasglobal'in THY'nin ardından Pegasus ve Onurair ile birlikte en fazla yerli ve yabancı turisti taşıyan hava yolu şirket olduğunu belirten Eresin, şöyle devam etti:

"Ülkemiz turizminde ulaşım alanında en önemli sıkıntıların başında şüphesiz, düşük maliyetli taşıyıcı sayısının fazla olmaması geliyor. Atlasglobal kısmen de olsa o açığımızı kapatıyor. Ancak bu süreçte Atlasglobal'ın uçuşlarını durdurduğu destinasyonlardan misafir alan otelcilerimiz ve tur operatörlerinin yanı sıra şehirlere toplantı ve iş seyahati amacı ile gelen misafirlerin seyahat trafiğinin olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Zira, uygun çeşitlilikte, koşullarda ve sayıda uçuş alternatifinin bulunmadığı destinasyonların gerek turist sayısı artırması gerekse bölge turizmini geliştirmesi mümkün görülmemektedir. Atlasglobal ile özellikle kış aylarında yoğun olarak faaliyet yürüttüğü başta Irak olmak üzere BDT ülkeleri ile Avrupa destinasyonlarında önemli kayıp yaşanabilir."