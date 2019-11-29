Son Dakika Haberleri: TÜROB'dan Atlasglobal açıklaması
Son Dakika Güncel TÜROB'dan Atlasglobal açıklaması - Son Dakika

TÜROB'dan Atlasglobal açıklaması

6 saat önce

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Atlasglobal Havayolları'nın Türkiye turizmi için çok önemli bir yeri olduğunu kaydederek, "Bizim yürekten dileğimiz, Atlasglobal tekrar uçuşlarına başlasın.

TÜROB'dan Atlasglobal açıklaması, System.String[]

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Atlasglobal Havayolları'nın Türkiye turizmi için çok önemli bir yeri olduğunu kaydederek, "Bizim yürekten dileğimiz, Atlasglobal tekrar uçuşlarına başlasın." ifadesini kullandı.

Eresin, Atlasglobal Havayolları'nın 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurmasıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karar nedeniyle özellikle yeni yıl döneminde bölge ülkelerinden İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'ye oluşan talebin olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

Eresin, Atlasglobal'in Türkiye turizmi için çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bizim yürekten dileğimiz, Atlasglobal tekrar uçuşlarına başlasın, herhangi bir ekonomik sıkıntı varsa olabilecek tüm destekler kamu tarafından verilsin ve yine bu ülkeye turist taşımaya devam edebilecek çok kıymetli bir şirketimiz var olmaya devam etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sivil havacılık şirketinin kurulması için oldukça büyük sermaye ve emek gerektiğini dile getiren Eresin, "Ne kadar fazla yerli ve milli sivil havacılık şirketiniz varsa turizmde ve ülkeler arası ticarette o kadar yukarı gidebiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Atlasglobal'in THY'nin ardından Pegasus ve Onurair ile birlikte en fazla yerli ve yabancı turisti taşıyan hava yolu şirket olduğunu belirten Eresin, şöyle devam etti:

"Ülkemiz turizminde ulaşım alanında en önemli sıkıntıların başında şüphesiz, düşük maliyetli taşıyıcı sayısının fazla olmaması geliyor. Atlasglobal kısmen de olsa o açığımızı kapatıyor. Ancak bu süreçte Atlasglobal'ın uçuşlarını durdurduğu destinasyonlardan misafir alan otelcilerimiz ve tur operatörlerinin yanı sıra şehirlere toplantı ve iş seyahati amacı ile gelen misafirlerin seyahat trafiğinin olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Zira, uygun çeşitlilikte, koşullarda ve sayıda uçuş alternatifinin bulunmadığı destinasyonların gerek turist sayısı artırması gerekse bölge turizmini geliştirmesi mümkün görülmemektedir. Atlasglobal ile özellikle kış aylarında yoğun olarak faaliyet yürüttüğü başta Irak olmak üzere BDT ülkeleri ile Avrupa destinasyonlarında önemli kayıp yaşanabilir."

Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı
TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak TANAP, yarın Avrupa'ya bağlanacak!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜROB'dan Atlasglobal açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]