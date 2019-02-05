Son Dakika Haberleri: Türob'dan Nazire Dedeman Çağatay İçin Başsağlığı Mesajı

Türob'dan Nazire Dedeman Çağatay İçin Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Türob'dan Nazire Dedeman Çağatay İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, yayınladığı mesajda, birçok alandaki çalışmalarının yanı sıra Türk turizminin en önemli kurumlarından Dedeman Holding'in yönetiminde çeşitli görevler üstlenen iş insanı Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatından derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Bayındır, "Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Nazire Dedeman Çağatay'ın vefatı ülkemiz ve turizm dünyamız için çok büyük bir kayıptır. Yaptığı sayısız sosyal yardım ve projeyle, ülkemize, sektörümüze ve Birliğimize sağlamış olduğu çok kıymetli katkıları ve örnek kişiliği ile her zaman minnetle yad edilecek merhume Dedeman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiriz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

Umut Vakfı, Bayındır, Türkiye Otelciler Birliği, Ekonomi
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