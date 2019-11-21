TÜROB/Eresin: Büyük turizm bölgelerinde renovasyon önemli

TÜROB'un araştırmasına göre, Ocak- Eylül döneminde Türkiye genelinde 27 kentte toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon lira yatırım yapılması planlanıyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam tutarı 2 milyar 158 milyon lira olan 47 ilde toplam 20 bin 691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı. Buna göre yatırım tutarında yüzde 7.5 artış olurken, proje sayısı yüzde 45 azaldı.

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, bu yıl Anadolu kentlerinde yatırımlarda yavaşlamanın öne çıktığını belirterek, "En fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla'nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz" dedi.

TÜROB'un hazırladığı rapora göre; 2019 yılının ilk dokuz ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 23 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 10.436 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Dokuz aylık dönemde toplam yatırım tutarı 816 milyon TL olan 16 otel projesiyle Antalya ilk sırada yer aldı.

Bu yıl Ocak-Eylül döneminde Sakarya 4 proje ile öne çıkarken, 2018'in tamamında 14 proje ile en fazla konaklama yatırımı alan üçüncü il olan Trabzon 'da bu yıl 9 ayda başvuru sayısı 3'te kaldı.

- İstanbul