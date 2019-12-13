TÜROB/Eresin: Kongre turizminde 2020 toparlanma yılı olacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜROB/Eresin: Kongre turizminde 2020 toparlanma yılı olacak - Son Dakika Ekonomi

TÜROB/Eresin: Kongre turizminde 2020 toparlanma yılı olacak

6 saat önce

Kongre, toplantı ve iş segmentinde gelecek yıldan itibaren yeniden yükseliş öngördüklerini vurgulayan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Türk turizminin gelir artırıcı en önemli dallarından biri olarak kabul edilen kongre turizminde 2020 yılı toparlanma yılı olacak" dedi.

TÜROB/Eresin: Kongre turizminde 2020 toparlanma yılı olacak, System.String[]
– Kongre, toplantı ve iş segmentinde gelecek yıldan itibaren yeniden yükseliş öngördüklerini vurgulayan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Türk turizminin gelir artırıcı en önemli dallarından biri olarak kabul edilen kongre turizminde 2020 yılı toparlanma yılı olacak" dedi.

TÜROB'un hazırladığı kongre, toplantı ve etkinlik sektörüyle ilgili araştırma raporunda, kongre turizminin öncelikli ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Eresin, "Maalesef son 4 yıldır bu alanda ciddi bir gerileme yaşandı. Kongre turizmindeki bu kritik değişim turizm gelirlerimizde ciddi bir negatif etki yarattı. 2018 ve 2019'dan itibaren yavaş da olsa yükselme hareketiyle gelecek yıldan itibaren yeniden güçlenmeye başlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

İstanbul'a ilgiyi çekecek etkinlikler olacağını kaydeden Eresin; "Sözgelimi Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da gerçekleştirilecek olması hem gelirler hem şehrin reklamı açısından konaklama sektörüne nefes aldıracaktır. En önemlisi de Avrupa pazarlarını harekete geçirici etkisi olacaktır. MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) sektöründe talep alma noktasında bir hareket başladı diyebiliriz." diye ekledi.

Raporda kongre turizmi ve turistleri ile ilgili öne çıkanlar şöyle sıralandı:

International Congress and Convention Association (ICCA) verilerine göre, 2018'de dünya çapında toplantı sayısı bir önceki yıla göre 168 binden 203 bine, katılımcı sayısı 4.8 milyondan 4.9 milyona çıktı. 2018 yılında dünya çapında kongre sayısı 12.900 oldu.

2018'de en fazla kongreye 947 kongre ile ABD ev sahipliği yaparken, Türkiye 55 kongre ile bir önceki yıla göre 3 basamak düşerek 52. oldu.

Şehir bazında ilk sıraya Paris yerleşti. İstanbul 33 kongre ile 84. sırada, Antalya 12 kongre ile 225. sırada yer buldu.

Türkiye'de kongre turizminde rekor yılı olan 2013'te, 146'sı İstanbul'da olmak üzere toplam 221 uluslararası toplantı düzenlendi. Türkiye, dünya sıralamasında 18. sırada yer aldı. Şehir bazında İstanbul 146 kongre ile 8. sırayı aldı.

Kongre turizminde dünya markası haline gelen Türkiye ve İstanbul, 2016'dan itibaren kan kaybetmeye başladı. 2016 itibariyle maalesef Türkiye, ülke bazında ilk 20'deki, İstanbul şehir bazında ilk 10'daki yerlerini kaybetti.

Kongre ve toplantılara ev sahipliği konusunda otellerin ağırlığı giderek artıyor.

Uluslararası toplantı ve kongrelerde öne çıkan alanlar tıp, mühendislik, iletişim, teknoloji, sosyal bilimler, müzik, çağdaş sanat ve spor olarak sıralanıyor.

Bir kongre turisti normal bir turisten 3-4 kat daha fazla para harcıyor.


- İstanbul
Türkiye Otelciler Birliği, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:39 Kaynak: DHA
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