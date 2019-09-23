Türob / eresin: thomas cook konusunda sakin olmakta fayda var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook'un tasfiye sürecine girmesini, "Türkiye için çok önemli ve bir o kadar da olumsuz bir gelişme" diye nitelendirdi ve "Ancak panik havası oluşturmaya da gerek olmadığını düşünüyoruz. Sakin olmakta fayda var" uyarısı yaptı.

Thomas Cook, bir süredir yaşadığı finansal krizin ardından resmen tasfiye sürecine girdi. Şirketin internet sitesinden, tüm uçuşlar ve rezervasyonların iptal edildiği duyuruldu. 150 binden fazla müşterisi yurtdışında bulunan şirketin müşterilerini ülkelerine geri getirmek hedefiyle Birleşik Krallık hükümeti harekete geçti.

Şirketin en fazla tur düzenlediği ülkelerden biri olan Türkiye'nin bu süreçten nasıl etkileneceğini ve Turizm sektörünün nasıl bir yol çizeceğine dair Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin şu açıklamayı yaptı:

"Tüm dünyadaki tatil yerleri gibi Türkiye için çok önemli ve bir o kadar da olumsuz bir gelişme. Özellikle Güney Ege ve Antalya otelleri için olumsuz etkisi olacaktır. Thomas Cook'un buralara charter uçuşları var ve bu bölgelerde daha yoğun konaklama yapıyorlardı.

"Ayrıca kış operasyonları da olumsuz etkilenecektir. Özellikle golf için gelen turistler Thomas Cook charter'larını kullanıyordu.

"Ancak panik havası oluşturmaya da gerek olmadığını düşünüyoruz. Sakin olmakta fayda var.

"Şu anda Türkiye'de olan İngiliz misafirlerin sorunlarının çözümü noktasında İngiliz hükümetinin devreye girdiği ifade ediliyor. Zaten oteller de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 45 bin civarında misafirimiz var bu kapsamda.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da yaptığı açıklamada belirttiği gibi İngiliz turistlerin tüm ödemeleri ATOL, yani İngiliz Kamu Otoritesi'nin güvencesinde. Bu güvence halihazırda tatilde olup da ülkesine dönecek olanları kapsıyor.

"Yani paket turlarda uçak ve konaklama ücretleri ATOL tarafından koruma altında ve zaman içinde ödenecektir.

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da alacaklı oteller için kredi desteği çalışması var.

"Dolayısıyla üye otellerimiz misafirlerini ağırlamaya devam ediyor olacak ve misafirlerden ödeme istemeyeceklerdir. Biz de süreci yakından takip ediyoruz."

- İstanbul