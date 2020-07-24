TÜROB: Otel doluluk oranları Haziran'da yüzde 21.2'ye geriledi

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) verilerine göre, Türkiye genelinde otel doluluk oranları Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68.4 azalarak, geçen yıldaki yüzde 67.6 düzeyinden yüzde 21.2'ye geriledi. Bu oran aynı dönemde İstanbul'da yüzde 74'ten yüzde yüzde 13.8'e düştü.

TÜROB, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmeye başladığı Haziran ayına ilişkin otel doluluklarını açıkladı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Haziran Destinasyon Performans Raporu'na göre, Haziran ayında ADR (Average Daily Rate) olarak ifade edilen ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 37.2 düşüşle 54.4 euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) yüzde 80.1 düşüşle 11.5 euroya geriledi.

Haziran 2020'de Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması ise yüzde 21.6 olurken, ortalama oda fiyatı 81.9 Euro, oda geliri 17.7 Euro olarak tespit edildi. Türkiye'nin Ocak – Haziran 2020 dönemini kapsayan ilk 6 ayda ise doluluk oranı yüzde 47.3 düşüşle yüzde 33.4, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 16.6 düşüşle 57.7 Euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 56 düşüşle 19.2 Euro oldu. Antalya 'da Haziran 2019'da yüzde 70.4 olan doluluklar Haziran 2020'de yüzde 55 azalarak yüzde 31.7'ye düştü. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 35.2 düşüşle 75.3 euroya indi.Odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 70.9 düşüşle 23.8 euroya geriledi.Antalya'da ilk 6 ayda doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 düşüşle yüzde 32.5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 27 düşüşle 47.9 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 61 düşüşle 15.5 euroya geriledi.TÜROB'dan yapılan açıklamada haziran ayı doluluklarıyla ilgili şu değerlendirmeye yer verildi: "Haziran ayı itibariyle kıyı bölgelerde ağırlıklı iç turizm kaynaklı bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. "Temmuz ayı itibariyle devam eden bu hareketliliğin Kurban Bayramı 'na kadar olan sürede artmasını bekliyoruz. Anadolu'nun diğer kesimlerinde de memleket ziyaretlerinden kaynaklı bir hareket söz konusu."Kıyı bölgelerde açık olan otellerde doluluk oranları çift haneli rakamlara ulaştı. Ancak buralarda da İstanbul'da olduğu gibi otellerin büyük bir bölümü hala kapalı olduğuna dikkat çekeriz. "Kıyılardaki gibi bir hareketin şehir otelleri için de başladığını söyleyebilmek henüz mümkün değil. İstanbul ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde şehir otellerinin önemli bir kısmı hala açılmadı.

"Açık olanların da ortalama dolulukları çok düşük seyrediyor. Genel olarak AB, Ortadoğu ve Rusya'dan gelecek haberlere göre açılış kararları verilecektir." (Tablo)