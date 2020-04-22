TÜROB: Otel dolulukları Mart'ta yüzde 55.2 düşüşle yüzde 28.6 - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜROB: Otel dolulukları Mart'ta yüzde 55.2 düşüşle yüzde 28.6 - Son Dakika Ekonomi

TÜROB: Otel dolulukları Mart'ta yüzde 55.2 düşüşle yüzde 28.6

6 saat önce

Normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük kentlerindeki otel dolulukları bu yıl Mart ayında beklendiği gibi dibe vurdu.

TÜROB: Otel dolulukları Mart'ta yüzde 55.2 düşüşle yüzde 28.6, System.String[]

Normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük kentlerindeki otel dolulukları bu yıl Mart ayında beklendiği gibi dibe vurdu. En fazla düşüş İtalya'da yaşanırken, Türkiye'nin otel dolulukları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.2 azalarak yüzde 28.6 düzeyine indi.

Covid-19 salgını küresel düzeyde turizm faaliyetlerini durma noktasına getirirken, salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında da beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin verilerinden hareketle, salgının konaklama sektörüne etkilerini inceledi.

TÜROB'un araştırmasına göre, mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20'lere kadar geriledi.

Özellikle Avrupa'da Mart 2020'de doluluklar yüzde 26.3'lık ortalama ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Geçen yılın Mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. Buna göre Mart 2020'de Avrupa'da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.6 geriledi.

Mart ayında ortalama oda fiyatlarındaki düşüş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.5'te kaldı ve 92.9 Euro oldu.

Ancak çok daha önemli bir kriter olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirleri ifade eden RevPAR, yüzde 65.6 gibi çok yüksek oranda düşerek 24.3 Euro'ya kadar geriledi.

Avrupa ülkeleri arasında mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını yüzde 90.8 ile dünyanın en iddialı turizm ülkelerinden İtalya yaşadı. İtalya'nın Mart ayında doluluk oranı yüzde 6.2 oldu. İtalya'nın Milano kenti de Mart 2020'de doluluk oranlarında yüzde 94.5 ile en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu.

Milano'da doluluk oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Araştırmada yer alan şehirler arasında dünya genelinde en fazla doluluk oranı yüzde 48.5 ile Sydney'de görülürken, sosyal izolasyon konusunda

Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak, yüzde 63.8'den yüzde 28.6 düzeyine indi.

İstanbul'un Mart 2019'da 72.1 olan doluluk oranı, Mart 2020'de yüzde 59.8 azalarak yüzde 29 olarak ölçüldü. Mart 2020'de ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) 65.8 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 14.2 düştü. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 65.5 oranında düşüş yaşandı ve 19.1 euro oldu.

Antalya'da Mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 azalarak yüzde 29 oldu. Antalya'da ortalama günlük satılan oda bedeli 39.0 euro ile Mart 2019'a göre yüzde 18 geriledi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 58.5 düşüş yaşandı ve 11.3 euro olarak ölçüldü.


Türkiye Otelciler Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:16 Kaynak: DHA

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