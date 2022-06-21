TÜROB Temsilcisi Balta, konaklama tesislerinin turizm işletme belgesi alması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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TÜROB Temsilcisi Balta, konaklama tesislerinin turizm işletme belgesi alması gerektiğini belirtti

21.06.2022 13:10
TÜROB Temsilcisi Balta, konaklama tesislerinin turizm işletme belgesi alması gerektiğini belirtti

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, konaklama tesislerinin turizm işletme belgesini 28 Temmuz'a kadar alması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, konaklama tesislerinin turizm işletme belgesini 28 Temmuz'a kadar alması gerektiğini kaydetti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl alınan kararla konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmesi için turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi zorunluluğu getirildiğini belirtti.

Belgenin 28 Temmuz'a kadar tamamlanması gerektiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Yasal denetimi olmadan konaklama hizmeti sunan ve sunduğunu iddia eden pek çok şahıs ve kurum geçtiğimiz senelerde vatandaşlarımızın ve yabancı turistlerin mağduriyet yaşamalarına neden olmuştu. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alanı denetimsiz bırakmaması ve işletme belgesini zorunlu kılması pek çok açıdan düzen getirecektir."

Başvuruların İl Kültür Turizm Müdürlüklerine yapılabileceğini aktaran Balta, bu uygulama ile söz konusu konaklama alanlarında denetimsizliğin önüne geçileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜROB Temsilcisi Balta, konaklama tesislerinin turizm işletme belgesi alması gerektiğini belirtti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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