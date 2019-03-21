Türob'un Yeni Başkanı Müberra Eresin Oldu

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) yeni Başkanı Müberra Eresin olurken, Eresin, TÜROB'un ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) yeni Başkanı Müberra Eresin olurken, Eresin, TÜROB'un ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



TÜROB 23'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçimli genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB'un yeni yönetim ve denetim kurulları da belli oldu. TÜROB'un 2004 yılından bu yana başkanlığını yapan Timur Bayındır, başkanlık koltuğunu devretti ve Genel Kurul sonrası toplanan yeni yönetim kurulu, önceki dönem Başkan Yardımcısı olan Müberra Eresin'i Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçti. Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz, başkan yardımcılıklarına seçilirken, TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir de profesyonel Genel Sekreter olarak atandı.



TÜROB 48 yılı geride bıraktı



Başkanlık koltuğunu Müberra Eresin'e devreden Timur Bayındır, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bundan tam 48 yıl önce, saygıdeğer kurucularımız birliğimizin bugünlere başarı ile ulaşacağından emin bir şekilde yola çıktı. Bizler de TÜROB'u, Türk turizmine kayıtsız şartsız hizmet eden güçlü bir sektör olarak bugünlere taşımanın mutluluğu içerisindeyiz. TÜROB kurulduğu ilk günden itibaren, birlikte hareket etmenin bilincinde olan, nitelikli otel ve turizm işletmelerinin üye olduğu, Türkiye turizminin dinamik, kapsayıcı ve köklü sivil toplum örgütüdür. Türk turizminin rekabet gücünü artıran ve bu gücü sürdürülebilir hale getirmek için çalışan paydaşlardan biri olarak, şu an 14 temsilciliğimiz ile tüm Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Birliğimiz güçlenmeye devam edecektir."



TÜROB'un yeni Başkanı Müberra Eresin de, TÜROB gibi köklü bir kurumda başkanlık koltuğuna oturmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi ve hem turizm sektörü hem kamu ile işbirliği içinde Türk turizmini daha da ileri taşıyabilmek için elbirliğiyle çalışacaklarını vurguladı. (Fotoğraflı) - İstanbul

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