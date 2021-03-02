TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, "Kapadokya artık eski günlerine dönecektir" - Son Dakika

TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, "Kapadokya artık eski günlerine dönecektir"

02.03.2021 16:04

- TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, "Kapadokya artık eski günlerine dönecektir" Dinler, "Türkiye yabancı misafirlerine güven veriyor" Turizmci Kahraman, "Turizmde bahar geldi diyebiliriz" Kahraman, " Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ardından rezervasyon patlaması yaşandı" Cumhurbaşkanı Recep...

- TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, "Kapadokya artık eski günlerine dönecektir"

Dinler, "Türkiye yabancı misafirlerine güven veriyor"

Turizmci Kahraman, "Turizmde bahar geldi diyebiliriz"

Kahraman, " Cumhurbaşkanımızın konuşmasının ardından rezervasyon patlaması yaşandı"

NEVŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında Kapadokya turizmcileri alınan karardan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)Başkan Yardımcısı KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında Kapadokya bölgesinin sarı kategoride yer alarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasıyla birlikte bölgenin eski görkemli günlerine döneceğini söyledi. TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, "Dün Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kararlara göre Nevşehir'imiz, Kapadokya bölgemiz orta riskli bölge olan sarı kategoride yer almaktadır. Sokağa çıkma yasağından da muaf bir bölge olduk. Bu Kapadokya turizmcilerine sevindirici ve mutluluk verici bir haber oldu. Öncelikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Kabine üyelerine teşekkür ediyorum. Kapadokya pandemiden ilk etkilenen ve en çok etkilenen bölge olmuştu. Fakat bu normalleşme çabalarıyla beraber Kapadokya bu hafta sonu ile beraber yine eski görkemli günlerine dönecektir diye düşünüyorum. Yerli turistler ile beraber Rus ve Ukraynalı turistleri bölgemizde güzel bir şekilde ağırlayacağız" dedi.

Dinler, "Türkiye yabancı misafirlere güven veriyor"

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler aşılamada dünyada ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye'nin yabancı misafirlere güven verdiğini ifade ederken Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği Kapadokya bölgesine gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız dedi. Dinler, "Kapadokya 2019 yılında altın yılını geçirmesinin ardından 2020 yılında hepimizin malumu dünyada yüzde 92 oranında turizm daralması Türkiye'de yüzde 76 olarak görüldü. Kapadokya'da bundan tabi kötü etkilendi. Artık dünya normalleşiyor, aşı takvimi uygulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti olarak aşılamada ilk beş içerisinde yer alıyoruz. Türkiye yabancı misafirlere karşı bir güven oluşturuyor. Bu sebeple tabi çok hızlı olmasa da öncelikle Uzakdoğu ve Latin Amerika pazarlarının açılmasıyla birlikte Kapadokya turizm Türkiye'nin ve dünyanın gözbebeği olarak turizmde yerini alacaktır. ve dünyanın her tarafından misafirlerini ağırlamaya devam edecektir" diye konuştu.

Turizmci Kahraman, "Turizme bahar geldi"

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde turizmcilik yapan Oğuz Kahraman'da açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Kaapdokya'da rezervasyon patlamasının yaşandığını söyledi. Kahraman, "Öncelikle Ürgüp ve Kapadokyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Sarı listeye alınmamızda tüm hemşerilerimizin büyük emekleri var. İnşallah maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak tekrar kapanma yaşamadan sezona iyi bir giriş yapmış oluruz. Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra müthiş bir rezervasyon patlaması yaşandı. Geceden beri telefonlarımız susmuyor. İnşallah iyi bir sezon bizleri bekliyor. Bundan sonra iyi bir doluluk yaşamayı bekliyoruz. Şuanda yüzde 50 oranında olan doluluk oranlarının 15 Mart itibarıyla yüzde 90 oranlarına ulaşacağımızı bekliyoruz. Keyifli bir turizm sezonu bizi bekliyor. Yaklaşık bir yıldan beri bir çok işletmemiz kapalıydı. Ama artık turizmde bahar geldi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, Kapadokya artık eski günlerine dönecektir
TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, Kapadokya artık eski günlerine dönecektir
TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, Kapadokya artık eski günlerine dönecektir
TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, Kapadokya artık eski günlerine dönecektir
TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, Kapadokya artık eski günlerine dönecektir

Recep Tayyip Erdoğan, Kapadokya, Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜROFED Başkan Yardımcısı Dinler, 'Kapadokya artık eski günlerine dönecektir' - Son Dakika


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