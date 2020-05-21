TÜROFED Başkanı Çorabatır'dan,

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve hijyen konusunda aldığı önlemlerin diğer ülkelerin ilerisinde olduğunu bildirdi.
Çorabatır, Türkiye'nin "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle durma noktasına gelen turizmi canlandırmak ve kısıtlamalar kalktıktan sonra
ziyaretçilere sağlıklı tatil imkanı sunmak için son dönemde yoğun olarak çalıştıklarını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanlığında, TÜROFED ve
paydaşlarıyla otellerin yeniden güvenli hizmete geçmesi için uygulanacak eğitim ve
sertifika süreciyle ilgili bir dizi toplantılar gerçekleştirdiklerini aktaran Çorabatır, şunları kaydetti:
"Oteller evlerimizden bile temiz olacak. Misafirperverliğimiz ve hijyene verdiğimiz önem tüm dünyanın malumu. Salgın boyunca
kendimizi ve ailemizi korumak için evlerimizde aldığımız önlemlerin çok daha fazlasını turistik
tesislerimizde alacağız. Ziyaretçilerimize sağlıklı bir tatil ortamı yaratmak için diğer ülkelerin çok
ilerisinde önlemleri ivedilikle uygulamaya geçirdik. Bu çerçevede Bakanlık genelgesine ek olarak,
konaklama sektörü olarak, ziyaretçilerimizin ve personelimizin güvenliği için, hijyen önlemlerinde
hem belgeleme hem de sertifikasyon yöntemlerine karar verdik."
Otellere "Sağlıklı Turizm Sertifikası" verilecek
Çorabatır, pek çok Avrupa ülkesi henüz alacağı
önlemlere karar vermeye çalışırken, Türkiye'nin haftalardır sürdürülen çalışmalar sonrasında, üçlü bir
koruma sistemi benimsediğine dikkati çeken Çorabatır, şöyle devam etti:
Uluslararası denetim firmaları, hak
eden otellere tüm dünyada geçerliliği olan 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' verecek. Bu sertifikalara konulacak kare kod
sistemiyle tüm müşterilerin kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık
gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı ise habersiz olacak."
Dünyadaki ilk örneklerden biri olan sertifika programında, sektör temsilcileri olarak ilgili
bakanlıkların destekleriyle mutabık kaldıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Kovid19 ve hijyen konusunda
aldığımız önlemler diğer ülkelerin çok ilerisinde. Yunanistan'dan İspanya'ya diğer ülkeler hala
alacakları önlemleri tartışırken, biz kapılarımızı açmaya hazırız. Bu zor süreçte boş durmadık, her
ayrıntıyı düşünerek sağlıklı bir tatil imkanı sunmak, bozulan moralleri düzeltmek için çok yoğun
çalıştık. Umuyorum bu özverili çabalarımız Türk turizmini ilerleyen dönemde sektörde dünya lideri
konumuna taşıyacaktır."