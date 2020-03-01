TÜROFED Başkanı Çorabatır: "Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nden daha hızlı bir şekilde tedbir aldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜROFED Başkanı Çorabatır: 'Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nden daha hızlı bir şekilde tedbir aldı' - Son Dakika

TÜROFED Başkanı Çorabatır: "Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nden daha hızlı bir şekilde tedbir aldı"

6 saat önce

Korona virüsünün turizme olan etkisini değerlendiren TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Seyahat endüstrisindeki yavaşlamadan etkileneceğiz ama Türkiye bu işi en hızlı şekilde yoluna koyacak bir ülke.

TÜROFED Başkanı Çorabatır:

Korona virüsünün turizme olan etkisini değerlendiren TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, "Seyahat endüstrisindeki yavaşlamadan etkileneceğiz ama Türkiye bu işi en hızlı şekilde yoluna koyacak bir ülke. Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden daha hızlı bir şekilde tedbir alması da bunun bir göstergesi" dedi.


Korona virüsü tehdidinin ardından ilk kez Çin'deki doğaltaş ve mermer fuarı, seyahat fuarı ve Formula 1 yarışının iptal edilmesiyle gündeme gelen organizasyon iptalleri Avrupa'ya da sıçradı. Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı (Eisenwarenmesse), yeni tip korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi. Sektöründe dünyanın en büyük fuarı kabul edilen ve Türkiye'den de çok fazla firmanın katıldığı fuarı düzenleyen organizatör firma tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart'ta başlaması ve 4 gün sürmesi planlanan fuarın iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, korona virüsün Asya ülkelerinden sonra İtalya'da da görüldüğü hatırlatılarak, fuarın Şubat 2021'de yapılmasının planlandığı kaydedildi. Köln Fuar Merkezi'nde iki yılda bir düzenlenen ve dört gün süren fuara bin 200'ü Çin'den olmak üzere yaklaşık 3 bin firmanın katılması öngörülüyordu.


"300 bine yakın katılım bekleniyordu"


Fuarın iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Alman hükümetinin açıklamalarına göre dünyanın en büyük fuarının korona virüsünden dolayı ertelendiğini belirtti. 300 bine yakın kişinin katılmasının beklendiği fuarın bu noktada bir risk oluşturabileceğini kaydeden Çorabatır, "Sağlık bazında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla Cuma günü ertelenme kararı alındı. Diğer yandan İran gibi bazı ülkelerin katılımı olmayacağından fuarda da bir boşluk olacaktı. Almanya, İspanya ve İtalya'da düzenlenecek çeşitli sektörlerin katılacağı fuarlar zaten ertelenmişti. Fuarda tur operatörleri, iş ortaklarımızla çeşitli toplantılar ve görüşmeler yapıyoruz. Bu manada bu fuarın ertelenmesi Türk turizmi açısından bir kayıp teşkil etmeyecek" şeklinde konuştu.


Hastalığın birçok ülkede görülmesine karşın yayılma hızı ve ölüm oranlarında ciddi bir gerileme yaşandığını dile getiren Çorabatır, sıcaklıkların başlamasıyla virüsün etkisini yitirdiğini aktardı. Çin'in İstanbul Başkonsolosunun açıklamalarını hatırlatan Çorabatır, Çin'deki yayılma hızının düştüğünü ve taburcu işlemlerinin olduğunu söyledi. Çorabatır, "Dünya genelinde virüsün görüldüğü ülkelerde, ülkelerin birbirini ziyaret edip etkilenmesiyle gelişen vakalar meydana geldi. Bu noktada alınan tedbirler ve seyahat kısıtlamaları da olumlu sonuç verecektir. Seyahat endüstrisindeki yavaşlamadan etkileneceğiz ama Türkiye bu işi en hızlı şekilde yoluna koyacak bir ülke. Önümüzdeki 30-40 gün içinde durumun normale döneceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.


Virüs Türkiye'de turizmi etkiler mi?


Türkiye'de şuana kadar virüsün görülmemesinin büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Çorabatı, "Atılacak adımlar ve alınacak önlemler oldukça önemli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ikisi de sektörün içinden gelen ve alınacak tedbirler konusunda tecrübeli bakanlar. Bu noktada Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden daha hızlı bir şekilde tedbir alması da bunun bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde durum normale döner" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizme ilişkin 2020 hedefinin 58 milyon turist, 41 milyar dolar turizm geliri olduğunu hatırlatan Çorabatır, "Bu seneki hedeflerimiz doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın temas halinde çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
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