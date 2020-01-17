TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır Açıklaması - Son Dakika

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, okulların tatile çıktığı sömestr tatilinde ekonominin canlanacağını, bir turizm hareketinin de yaşanacağını söyledi.

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır Açıklaması, System.String[]

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, okulların tatile çıktığı sömestr tatilinde ekonominin canlanacağını, bir turizm hareketinin de yaşanacağını söyledi.


Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yaptığı açıklamada, sömestrde tatile çıkacak ailelerin 3 farklı destinasyona yöneldiklerini belirterek, "Aileler Uludağ, Davraz, Palandöken, Erciyes gibi kayak merkezleri, Yalova, Afyon, Sandıklı, Kızılcahamam gibi termal bölgeleri, Kars, Ardahan'a giden Doğu Treni ile Ege, Akdeniz ve Kapadokya'da açık olan otellere gidecekler" dedi.


Kayak merkezleri ile termal otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını ifade eden Çorabatır, "Kayak merkezleri, termal oteller ile doğuya giden trenler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Ege, Akdeniz ve Kapadokya'da açık olan otellerde de iyi bir doluluk yakalanacak. Özellikle tatil yörelerindeki otellere gelen öğrenciler için otellerde düzenlenen salonlarda etüt imkanı yaratılıyor. Öğrenciler otelde hem tatillerini hem de eğlencelerini yapıyorlar. Ayrıca isteyen öğrenci de kendileri için ayrılan salonlarda derslerini yapabilecekler. Bu amaçla gelen öğrenci grupları da var. Sömestr tatili Türkiye'de ekonomiye canlılık kazandırırken, tatil bölgelerinde turizm hareketliliğini de sağlıyor" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" komşu ilde yan sanayi için OSB'ye talepleri artırdı
Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek Son dakika: ING Türkiye, konut kredisi faizini yüzde 0,94'e indirdi Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:17:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]