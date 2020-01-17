TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, okulların tatile çıktığı sömestr tatilinde ekonominin canlanacağını, bir turizm hareketinin de yaşanacağını söyledi.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yaptığı açıklamada, sömestrde tatile çıkacak ailelerin 3 farklı destinasyona yöneldiklerini belirterek, "Aileler Uludağ, Davraz, Palandöken, Erciyes gibi kayak merkezleri, Yalova, Afyon, Sandıklı, Kızılcahamam gibi termal bölgeleri, Kars, Ardahan'a giden Doğu Treni ile Ege, Akdeniz ve Kapadokya'da açık olan otellere gidecekler" dedi.



Kayak merkezleri ile termal otellerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını ifade eden Çorabatır, "Kayak merkezleri, termal oteller ile doğuya giden trenler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Ege, Akdeniz ve Kapadokya'da açık olan otellerde de iyi bir doluluk yakalanacak. Özellikle tatil yörelerindeki otellere gelen öğrenciler için otellerde düzenlenen salonlarda etüt imkanı yaratılıyor. Öğrenciler otelde hem tatillerini hem de eğlencelerini yapıyorlar. Ayrıca isteyen öğrenci de kendileri için ayrılan salonlarda derslerini yapabilecekler. Bu amaçla gelen öğrenci grupları da var. Sömestr tatili Türkiye'de ekonomiye canlılık kazandırırken, tatil bölgelerinde turizm hareketliliğini de sağlıyor" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA