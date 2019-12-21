TÜROFED'in yeni başkanı Sururi Çorabatır oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜROFED'in yeni başkanı Sururi Çorabatır oldu - Son Dakika

TÜROFED'in yeni başkanı Sururi Çorabatır oldu

6 saat önce

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Sururi Çorabatır oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 6. Olağan Genel Kurulu'nda Sururi Çorabatır oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Kundu Turizm Bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda TÜROFED Başkan Yardımcısı Sururi Çorabatır, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Seçime tek listeyle giren Çorabatır, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Çorabatır, TÜROFED olarak iyi işlere imza atacaklarını, bunu bölge birlikleriyle beraber yapacaklarını ifade etti.

Genel kurula, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve sektör temsilcileri katıldı.

Çorabatır başkanlığındaki TÜROFED'in yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Erkan Yağcı, Burhanettin Sili, Birol Akman, Halit Ergül, Hacı Halil Özyurt, Tayyar Zaimoğlu, Gazi Murat Şen, Mehmet Tanju işler, Bülent Uysal, Mete Akcan, Bülent Bülbüloğlu, Ersin Yazıcı, Yakup Dinler, Tacettin Özden, Murat Toktaş, K. Kaan Kavaloğlu."

TÜROFED'in yeni başkanı Sururi Çorabatır oldu

Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:37 Kaynak: AA
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