Turok ve Turok 2: Seeds of Evil PS4 için çıkışını gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Turok ve Turok 2: Seeds of Evil PS4 için çıkışını gerçekleştirdi

27.02.2021 00:20

Turok ve Turok 2: Seeds of Evil, 25 Şubat'ta PlayStation Store üzerinden PlayStation 4 için dün itibarıyla piyasaya sürüldü. Turok ve Turok 2: Seeds of Evil  Xbox One, Switch ve PC ve Mac için Steam üzerinden ulaşılabilir. Her iki oyun da başlangıçta Nintendo 64 için piyasaya sürüldü. Xbox One ve PC sürümleri gibi, Turok 2: […]

Turok ve Turok 2: Seeds of Evil, 25 Şubat'ta PlayStation Store üzerinden PlayStation 4 için dün itibarıyla piyasaya sürüldü.

Turok ve Turok 2: Seeds of Evil Xbox One, Switch ve PC ve Mac için Steam üzerinden ulaşılabilir. Her iki oyun da başlangıçta Nintendo 64 için piyasaya sürüldü.

Xbox One ve PC sürümleri gibi, Turok 2: Seeds of Evil'in PlayStation 4 sürümü de 16 oyuncuya kadar çevrimiçi çok oyunculu oyunu destekler.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Nintendo, Xbox One, oyunlar, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Turok ve Turok 2: Seeds of Evil PS4 için çıkışını gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor
19:28 Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
19:23 Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
18:08 Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı
18:06 Çarşaflı kadınların üzerine motosiklet süren 2 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 19:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Turok ve Turok 2: Seeds of Evil PS4 için çıkışını gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement