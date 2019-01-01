Son Dakika Haberleri: Turp, Üreticinin Yüzünü Güldürdü

Turp, Üreticinin Yüzünü Güldürdü

22 dakika önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'bacasız fabrika' olarak tabir edilen turp, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü.

Turp, Üreticinin Yüzünü Güldürdü, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 'bacasız fabrika' olarak tabir edilen turp, bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, "Bu yıl sezon iyi başladı. Havaların soğuk gitmesi üreticinin işine yaradı. Tüketim de artınca talep çoğaldı" dedi. 

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Kadirli'de, tarladan paketlemeye kadar sezonunda 5 bin kişiye geçim kaynağı olan ürün, fiyatıyla üreticileri sevindirdi. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, ilçede 40 bin dekarlık alanda ekimi yapılan turpun fiyatının, havanın soğuk olması ve tüketimin artması dolayısıyla iyi gittiğini söyledi. İspir, "Kadirli'de turp, ıspanak, pırasa ve kara lahana eken çiftçilerimizin yüzleri gülüyor. Bu yıl sezon iyi başladı. Havaların soğuk gitmesi üreticinin işine yaradı. Tüketim de artınca talep çoğaldı. Türkiye'nin turp ihtiyacını karşılamak için buz gibi suda binlerce işçi turp yıkayıp, paketliyor. Hem evine ekmek götürüyor hem de ülkemizin turp ihtiyacına yetişmeye çalışıyorlar. Kadirli'de turpun kilogram fiyatı 85 kuruştan satılıyor. Ispanak 1 lirayken, şimdi 2 lira oldu. Çiftçimiz fiyatlardan memnun. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu. 

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ TURPUNU ÜRETİYORUZ'

Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan ise sezonun iyi devam ettiğini söyledi. Sektörde 3- 4 yıldır zor dönemler geçirildiğini kaydeden Topalhan, "Geçtiğimiz yıl birçok arkadaşımız havuzlarını kapattı. Çoğumuz turptan zarar ettik. Bu yıl sezon iyi başladı. 6 çeşit turp, ıspanak, pırasa ve lahana yetiştirip, havuzlarımızda paketlemesini yaptıktan sonra ülkemizin çeşitli yerlerine gönderiyoruz. Kadirli turpunun tadı bir başka oluyor. Türkiye'nin en iyi turpunu üretiyoruz ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Torbası 17 TL'ye veriyoruz. Torbalarımız 20 kilogram olarak ayarlanıyor" dedi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:49 Kaynak: DHA

Osmaniye, Türkiye, Kadirli, Ekonomi
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