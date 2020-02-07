Turp üreticisinden Çinlilere "Turp yiyin turp gibi olun" tavsiyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turp üreticisinden Çinlilere 'Turp yiyin turp gibi olun' tavsiyesi - Son Dakika

Turp üreticisinden Çinlilere "Turp yiyin turp gibi olun" tavsiyesi

7 saat önce

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, turpun astımdan bronşite, gripten viral enfeksiyona kadar birçok hastalığın şifa kaynağı olduğunu belirterek, korona virüsü ile mücadele eden Çinlilere "Turp...

Turp üreticisinden Çinlilere

Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, turpun astımdan bronşite, gripten viral enfeksiyona kadar birçok hastalığın şifa kaynağı olduğunu belirterek, korona virüsü ile mücadele eden Çinlilere "Turp yiyin turp gibi olun" tavsiyesinde bulundu.


Kadirli ilçesinde "bacasız fabrika" ve "kırmızı altın" olarak anılan turp için Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, özellikle içerisinden bal süzülen siyah turpun astım, bronşit, grip ve enfeksiyonların şifa kaynağı olduğunu söyledi. Çinlilere "Turp yiyin turp gibi olun" şeklinde seslenen Topalhan, "Türkiye'nin turp ihtiyacının yüzde 70-80'i Kadirli ilçesinden karşılanmaktadır. Bu sektör 5 ay sürmekte ve hiç durmaksızın günde 6 bin kişi turpta çalışmaktadır. Bizim için bacasız fabrika. 'Kırımızı altın' diye biliniyor. Turp gribe çok iyi gelir, enfeksiyonların ilacıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Çin'de ortaya çıkan korona virüs için Çinlilere tek tavsiyem turp yesinler. Turp yiyin turp gibi olun diyorum" şeklinde konuştu.


Beyaz, kırmızı, mor veya siyah gibi çeşitli renklerde olan turp, B vitaminleri A vitamini, C vitamini gibi vitaminlerle birlikte, potasyum, kalsiyum, sodyum aynı zamanda besin açısından zengin K vitamini de dahil olmak üzere vücuda, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineraller sağlar.


Siyah turp ve bal, alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılıyor. - OSMANİYE

Çin Halk Cumhuriyeti, Osmaniye, Kadirli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
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