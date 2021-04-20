TÜRSAB 1. Uluslararası Turizm Forumu - Son Dakika

TÜRSAB 1. Uluslararası Turizm Forumu

20.04.2021 11:17
TÜRSAB 1. Uluslararası Turizm Forumu, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hizmet ihracatında Türkiye'nin gücünü gösterme zamanının geldiğini belirterek, "Önümüzde yeni bir dönem var.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hizmet ihracatında Türkiye'nin gücünü gösterme zamanının geldiğini belirterek, "Önümüzde yeni bir dönem var. Neredeyse 1,5 yıldır tüm dünyanın evde olduğunu düşündüğümüzde uçuşlar tam anlamıyla başladığında turizmin öncülüğünde hizmet ihracatımızın yeni rekorlara imza atacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından çevrim içi olarak "Yeniden Doğuş" başlığıyla düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Forumu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin ve milletin sahip olduğu tüm değerleri, tüm zenginlikleri dünyaya ihraç etmek ve ülkeye değer katmanın, tüm ihracatçıların başarıyla yerine getirdiği bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel ölçekte en rekabetçi olduğu sektörlerden biri olan turizm sektörünün ise ülkenin hizmet ihracatının oldukça önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğini ifade eden Gülle, şunları kaydetti:

"Hizmet ihracatımız, 2016 yılında 46,3 milyar dolarken, sadece 3 yılda 63,6 milyar dolarlık seviyeyi yakaladı. 2019 yılı bu anlamda, hem 180,8 milyar dolarlık mal ihracatıyla hem de 63,6 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla rekorlar yılı oldu. Geçmiş yılları incelediğimizde, mal ihracatı ile hizmet ihracatı verilerinin benzerlik içerdiği ve hemen hemen aynı doğrultuda hareket ettiğini görüyoruz. Ancak 2020 yılında, söz konusu salgın gibi spesifik bir mesele olunca, bu paralellikte bir uyumsuzluk olduğunu görmekteyiz.

Mal ihracatımızda, son 6 ayda 100 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdik ve çıtayı, normalin de ötesine çıkartmayı başardık. Şimdi ise hizmet ihracatında ülkemizin gücünü gösterme zamanı geldi. Önümüzde yeni bir dönem var. Neredeyse 1,5 yıldır tüm dünyanın evde olduğunu düşündüğümüzde uçuşlar tam anlamıyla başladığında turizmin öncülüğünde hizmet ihracatımızın yeni rekorlara imza atacağına inanıyorum."

Gülle, öncü olan, çalışanlarını hızla aşılayan ve güvenli turizm sertifikası sahibi tesislerle öne çıkan ülkelerin, yeni döneme 1-0 önde başlayacağını aktararak, "Bu anlamda, tesislerimizin önemli bir kısmının güvenli turizm sertifikasına sahip olması ve turizm sektörü çalışanlarının aşılamada öncelikli gruplar arasında yer alıyor olması, ülkemizi rakiplerimizden pozitif ayrıştıracak faktörlerin başında geliyor." dedi.

"İnşallah önümüzdeki dönemde hizmet ihracatında yeni rekorlara imza atacağız"

Gülle, geçen yıl, salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 16 milyon misafirin, Türkiye'ye ve Türk turizmine güvenerek Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, gelecek dönemde, 2019'daki rekor ziyaretçi sayısı olan 51,7 milyonu dahi aşarak hizmet ihracatında yeni rekorlara imza atacaklarını vurguladı.

Salgın sebebiyle yaşanan gelişmelerden tüm dünyada en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörünün geldiğine işaret eden Gülle, "Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2020 yılında uluslararası turizm hareketleri yüzde 74 gerilemiştir. Uluslararası turizm gelirlerindeki kayıp ise 2009 finansal krizinde yaşanan kayıptan dahi 11 kat daha fazla. Bugün gerçekleşen TÜRSAB 1. Uluslararası Turizm Forumu, Türk turizminin hem bugünü hem de yarınları için oldukça önem arz ediyor." diye konuştu.

İsmail Gülle, "Bugün forumda ortaya konulacak vizyonla beraber, yakın gelecekte inşallah 100 milyon ziyaretçiyi ülkemizde ağırlayacak ve hizmet ihracatımızdaki artışla 'İhracatla Yükselen Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB 1. Uluslararası Turizm Forumu - Son Dakika Ekonomi


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