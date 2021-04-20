"TÜRSAB 1. Uluslararası Turizm Forumu" - Son Dakika

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından çevrim içi olarak "Yeniden Doğuş" başlığıyla düzenlenen "1. Uluslararası Turizm Forumu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan, ramazanın hayırlar ve güzellikler getirmesini dileyerek, Kovid-19 salgınından kurtulmayı temenni etti.

Salgının bu dönem oldukça yüksek bir boyutta olduğuna işaret eden Alpaslan, "Bu turizm sektörümüzün istediğimiz kıvamda başlaması önünde engeller oluşturuyor. Tabii engelleri kaldırmak adına Türkiye olarak sektör paydaşlarımızla birçok çalışmalar yürütüyoruz. Güvenli Turizm Sertifikası bunlardan bir tanesi. Sadece ülkemizin değil, ülkemize ziyaretçi gönderen ülkelerle birlikte bu salgının bir düzeyde olması lazım ki, sağlıklı bir şekilde işler yürüyebilsin. Tüm dünya ülkelerinin ülkemize turist göndermesi adına çalışmalarımızı, tedbir paketlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"Turizm sektöründe mayıs ayı bitmeden tüm çalışanların aşılarını tamamlayacağız"

Alpaslan, havayolları, oteller, yeme içme tesisleri, yerel esnaf ve turizm sektöründe faaliyet gösterenlerin salgın nedeniyle büyük kayıp sıkıntı yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kayıpları en az düzeyde tutmak adına bazı destek paketlerini devreye koyduk. Ama bu salgın bu kadar yoğun ve geniş bir şekilde devam ettiği müddetçe, yaşanan sorunlara çare olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Turizm sezonuna başlarken biz ülke olarak, bu salgını minimize etmek anlamında gerekli tedbirleri aldık. Bir taraftan da turizm sektöründe çalışanlara karşı yürüttüğümüz aşılama kampanyası, Turizm Geliştirme Ajansımızın koordinasyonunda başlatıldı. Mayıs ayı bitmeden inşallah sektörümüzde başvuru yapan bütün çalışanların aşılarını tamamlayacağız."

Nadir Alpaslan, şunları kaydetti:

"Artık yeni dünyada birçok alışkanlıklar, temizlik ve salgın gibi faktörler gündeme alınarak, yeni biçim ve yöntemlerle yapılmaya başlanacak. Turizm sektörü de son derece hızlı devam eden, dijitalleşmeyle beraber salgın sonrası yeni alışkanlıklar, insanların seyahat etme saikleri de dikkate alınarak, biraz daha evrilecek ve yeni boyutlarla yürütülecek. Dolayısıyla biz sektörde yeni turizm trendlerine göre, tüketici eğilimlerini de dikkate alarak faaliyetlerimizi yürütmek durumundayız. İnsanlar bu bir buçuk yıla yakın süredir salgınla yaşadıktan ve seyahat kısıtlamalarını gördükten sonra, artık bu salgının etkisinin azalmasıyla beraber çok yoğun bir şekilde seyahat faaliyetlerini büyük bir özlemle yerine getirecekler. Yoğun ziyaretçi kabul eden ve cazip gelen ülkelerden biri olan Türkiye'de salgın sonrası ziyaretçi akınlarını, gelen insanların tüketici memnuniyetlerini sağlayacak şekilde organizasyonlarımızı yürütmek zorundayız."

Salgın sonrasında ortaya çıkacak alışkanlıkların tartışılacağı TÜRSAB 1. Uluslararası Turizm Forumu'nun çok faydalı ve etkili olacağını kaydeden Alpaslan, sözlerini, "Bu anlamda TÜRSAB'ı tebrik ediyoruz. Bu çalışmanın faydalarını ve sonuçlarını, biz de bakanlık olarak irdeleyeceğiz. Bu vesileyle formu düzenleyen TÜRSAB yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum." diye tamamladı.