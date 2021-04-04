TÜRSAB'a bağlı 120 seyahat acentesi temsilcisi Akdağ'ı gezdi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Dumlupınar Bölge Temsil Kurulunun iş birliğinde düzenlenen etkinlikle 120 seyahat acentesi temsilcisi, Akdağ Tabiat Parkı'nı gezdi.

Grup, gezinin ikinci gününde Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na geldi. Parkta gezinti yapan grup daha sonra kent merkezindeki Bedesten ve çarşı merkezini gezerek, kentin tarihi ve turistik yerleriyle ilgili bilgiler aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, TÜRSAB'ın turizmin önemli bir aktörü ve hizmet sağlayıcısı olduğunu söyledi.

TÜRSAB'ın Türkiye'deki önemli fonksiyonunu Afyonkarahisar'a da transfer edebilmek adına info tur düzenlendiğini dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Gezide seyahat acentesi temsilcilerinden bazıları, 'biz Afyonkarahisar'ı böyle güzelliklerinin olduğunu bilmiyorduk' dediler. Yani, Afyonkarahisar turizme artık hazır. Kentin pazarlanabilecek bir turizm destinasyonu olduğunu ifade ettiler. Bu tespitler gerçekten sevindirici gelişmeler. TÜRSAB seyahat acenteleri temsilcileri, Afyonkarahisar'a turist getirecekler. Yakın zamanda şehrimizde turizm bileşenleri bir araya gelecek ve kent ekonomisine ciddi katkı sağlanacak. İnşallah, turizmde Türkiye'de önemli bir sıçrama yapacağımızı düşünüyorum."

"Afyonkarahisar acenteler için de iyi bir kazanç kapısı olacak

TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel de "Turizmin kalbi gizemli şehir Afyonkarahisar'da atıyor" sloganıyla iki günü kapsayan info gezisinin bugün tamamlandığını vurguladı.

Geziye TÜRSAB'ın bölge temsilcileri ile acente sahiplerinin katıldığını aktaran Şenel, "Arkadaşlarımız, sürekli Afyonkarahisar'dan gelip geçiyorlar. Ancak, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görünce turizm için önemli bir destinasyon olduğunu söylediler. Hatta, acenteler için de iyi bir kazanç kapısı olduğunu belirttiler. Hepsi, Afyonkarahisar'dan çok mutlu bir şekilde ayrılıyor. İnşallah, TÜRSAB, kendi içerisinde Afyonkarahisar'ı bir turizm destinasyonu olarak tur organizasyonlarına dahil edecek." diye konuştu.

TÜRSAB Aydın Bölge Kurulu Başkanı Eda Yurtcan da iki günlük gezide kentin tarih ve doğasına hayran kaldığını, yeni tur destinasyonlarına Afyonkarahisar'ı da ekleyeceklerini ifade etti.