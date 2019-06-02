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TÜRSAB acenta sahipleri ile iftarda bir araya geldi

1 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde acenta sahipleri ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

TÜRSAB acenta sahipleri ile iftarda bir araya geldi, System.String[]
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Diyarbakır Bölge Temsil Kurulu (BTK) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde acenta sahipleri ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

TURSAB Diyarbakır Bölge Temsil Kurulu tarafından verilen iftar yemeğine TURSAB Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Yakaryılmaz, TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, STK temsilcileri, acenta temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yemekte konuşma yapan TÜRSAB BTK Başkanı Mehmet Akyıl il ve bölge turizmin gelişmesi ve buna paralel olarak ülkemizin kalkınması için çok önemli görevler yerine getiren meslektaşları ile anlamlı bir programda bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Akyıl, "Göreve geldiğimiz günden bugüne yerel yönetimler ve ilgili kurumlar ile işbirliği halinde çalışmayı başardık. Bizim tek bir hedefimiz var o da bölgemizin turizm değerlerini ve markalaşmasını arttırmak. Bu konuda kararlı ve azimliyiz. Diyarbakır dünyanın ender şehirlerinden biridir. Başta Diyarbakır Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütleri ve siz değerli meslektaşlarımın destek ve çabaları ile 2019 yılı için ilimizde 3 milyon turist hedefine ulaşacağız inanıyorum. Bu inanç ile TURSAB olarak düzenlemiş olduğumuz iftar programına tekrardan hepiniz hoş geldiniz Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar dualar eşliğinde iftarlarını açtı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Güncel
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