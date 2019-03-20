Son Dakika Haberleri: Türsab Adana Btk Başkanı: "Kentte Karnaval Canlılığı Yaşanacak"

Türsab Adana Btk Başkanı: "Kentte Karnaval Canlılığı Yaşanacak"

28 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Murat Şirin, 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında kentte karnaval canlılığının yaşanacağını söyledi.

Türsab Adana Btk Başkanı:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Murat Şirin, 3- 7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında kentte karnaval canlılığının yaşanacağını söyledi.

Şirin, yaptığı açıklamada, TÜRSAB Adana olarak geçtiğimiz yıllarda yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını söyledi. Şirin, Türkiye genelindeki 10 bin acenteyi Adana'daki festivallerin içeriği konusunda bilgilendirmelerinin ardından ulusal ve uluslar arası turizm acentelerinin Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı tur programlarına dahil ettiklerini anımsattı.

Bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek karnaval öncesi bir çok acentenin Adana'ya 3 günlük tur programları hazırlayarak satışa çıkardıklarını belirten Şirin, tur programlarında Tepebağ Bölgesi, Taşköprü, Ulucami gibi turizm merkezlerinin yanı sıra Kapıkaya Kanyonu ve Varda Köprüsü gibi cazibe noktalarının yer aldığını bildirdi.

Karnavala ilginin yoğun olduğunu ifade eden Şirin, "Karnavalın başlamasına sayılı günler kala kentte hareketlilik yaşanmaya başladı. Özellikle 5-7 Nisan tarihlerinde tüm piyasada canlılık olacak. Otellerde bu tarihlerdeki rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:04 Kaynak: İHA

7 Nisan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Adana, Güncel
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