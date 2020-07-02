Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya , Türkiye turizm sektörünün Covid-19 pandemisinden "ciddi oranda" etkilendiğine dikkat çekerek, "Temennimiz, sektöre olan destek ve katkıların gelişen dinamikler çerçevesinde artırılması yönünde" dedi.TÜRSAB'ın, "Korona Virüsü (Covid-19) Sonrası Nasıl Bir Dünya Bizi Bekliyor?" başlıklı raporunun önsözünde, "Bu süreçte Korona virüs salgınından en çok etkilenen sektör şüphesiz ki turizm oldu" dedi ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC), Korona Virüsün turizm üzerindeki olumsuz etkisinin 2008 küresel ekonomik krizin yol açtığı zarardan 5 kat fazla olacağını öngördüğünü anımsattı ve ekledi:

Dünya Turizm Örgütü UNWTO tarafından yapılan değerlendirmeye göre ise salgın nedeniyle dünya turizminde yüzde 58 ila 78 aralığında daralma yaşanacağı tahmin ediliyor."

Türkiye turizm sektörünün de korona virüsü salgınının neden olduğu krizden ciddi oranda etkilendiğine ve etkilenmeye de devam ettiğine dikkat çeken Bağlıkaya, "Birlik olarak biz de Korona virüsü salgınının dünya genelinde yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren süreci yakından takip etmek ve sektörümüz açısından gerekli adımları atmak için bünyemizde bir kriz masası oluşturduk" dedi ve ekledi:

"Sektörümüzdeki sürdürülebilirliğin sağlanması için alınması gereken önlemleri başta T.C. Cumhurbaşkanlığı olmak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili tüm Bakanlıkların yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne sunduğumuz taleplerle ilettik. Bunun yanı sıra dünyada da muadilimiz pek çok kuruluşla görüş alışverişinde bulunduk.

"Temennimiz; ülkemizin bacasız sanayisi Türk turizminin lokomotifi olan seyahat acentalarının ayakta kalabilmesi için sektöre olan destek ve katkıların gelişen dinamikler çerçevesinde artırılması yönünde.

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların yanında, içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü süreci daha iyi anlamak ve böylelikle daha isabetli çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bu raporu hazırladık.

"Raporda; salgının dünya ekonomisine ve turizm endüstrisine etkileri değerlendirilirken, sektörümüzün Korona virüsü sonrası sürece daha iyi hazırlanabilmesi için salgın sonrasında öne çıkacak tüketici trendlerine, tanıtım ve pazarlama önerilerine ve marka konumlandırma stratejilerine dair çalışmalara yer verildi."

- İstanbul