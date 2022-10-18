TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA 2023 YILINDA REKOR BEKLİYORUZ

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turist sayısında 2023'te rekor bekliyoruz. 2019'u geçeceğiz dedi.

Kemer ilçesinde TÜRSAB Kemer Bölge Temsil Kurulu'nu ziyaret eden TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2022 yılı turizm sezonunu değerlendirdi. Bağlıkaya, 2022 beklediğimiz gibi geçiyor. Her türlü zorluğa Rusya ve Ukrayna'daki sıkıntıya rağmen alternatif pazarlar, Orta Doğu, Almanya, İngiltere pazarında yükseliş var. Bu pazarlarla açığı kapatmış görünüyoruz. 2023'te de çok daha iyi bir sezon bekliyoruz. 2019'da bıraktığımız rekorlara devam ederek 2023'ten itibaren turist sayısı yükselecek diye düşünüyorum diye konuştu.

'HEDEFİMİZ DÜNYA TURİZMİNDE İLK 3'

Türk turizminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini kaydeden Bağlıkaya, şunları söyledi

Türkiye turizm ülkesi, şu anda dünyadaki tüm popüler, güncel ürünlerin en iyilerine sahip, sağlık turizminden, gastronomiye, kruvaziyerden golfe, kültür turizmine kadar her türlü alanda. Deniz, kum, güneşi hiç söylemiyorum, ana damarımız o. Rekabet edebilecek güce sahip bir ülkeyiz. En kısa sürede dünya turizminde ilk 3'e girmek için elimizden geldiği kadar özel sektör, tur operatörleri, konaklamacılar, ulaşımcılar, seyahat acenteleri birlikte el ele vererek bu işi başaracağımızı düşünüyorum.

Sahte acenteler hakkında görüşlerini belirten Bağlıkaya, Yasal düzenleme gerekiyor. Bir teminat sistemi gerekiyor. Tur operatörlüğü özellikle iç tur yapacak seyahat acentelerinin Avrupa'da olduğu gibi teminata bağlanması, müşteri mağduriyetinin engellenmesi gerekiyor. Bakanlıkta yasa. Bununla ilgili kısa sürede düzenleme yapılır. Biz çalışmalarımızı yaptık dedi.

'KIŞ TURİZMİNDE DE ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Kış dönemi turizmiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı

Kış turizmi bizim iddialı olduğumuz alanlardan biri. Kış turizminde, kış sporlarıyla ilgili turizm var. Bir de kışın tatil yörelerinde konaklayanlar var. Ben ikisinde de artış bekliyorum. 'Avrupa'daki gaz sıkıntısından dolayı buraya çok turist gelecek' gibi magazin kısmını bir tarafa bırakırsak, zaten kışın özellikle güney bölgelerimiz soğuk ülkelerden turist alıyor. Yıllardır alıyor bu turistleri. Yaz turizmindeki artıştan da nasibini alarak artarak devam edecektir. Kış turizmiyle ilgili de kış sporlarıyla ilgili de tur operatörleriyle direk destinasyonlara koydukları uçaklar sayesinde, paket turlar sayesinde kış turizminin artarak devam edeceğini düşünüyorum.

2023 yılı turizm sezonunu değerlendiren Bağlıkaya, 2023'te rekor bekliyoruz. 2019'u geçeceğiz. Hiç şüphe olmasın 2019'u geçeceğiz. Yeni bir savaş, yeni bir temas olmaz ise inşallah diye konuştu.

Türkiye 2019'da, bir önceki yıla göre yüzde 14,11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırlamıştı.