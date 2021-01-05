TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Hijyen ve güvenlik, tatil tercihinde birinci sıraya yerleşti" - Son Dakika

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Hijyen ve güvenlik, tatil tercihinde birinci sıraya yerleşti"

05.01.2021 13:33
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya:

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, salgın süreci sonrası turizmde tüketici trend ve beklentilerinin değiştiğini belirterek, "Hijyen ve güvenlik, tatil tercihinde birinci sıraya yerleşti" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, salgın süreci sonrası turizmde tüketici trend ve beklentilerinin değiştiğini belirterek, "Hijyen ve güvenlik, tatil tercihinde birinci sıraya yerleşti" dedi.

Bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle 25-27 Şubat'ta sanal platformda yapılacak 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın tanıtımı için çevrim içi basın toplantısı düzenlendi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, toplantıda salgın sürecinde turizm sektöründeki durum ve fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünya genelinde bu süreçte binlerce fuarın iptal edildiğini aktaran Bağlıkaya, "2021 yılında sektörü çok daha çetin bir rekabetin yaşanacağı, pastanın küçüldüğü ancak bu pastadan pay kapmak için yarışanların çok daha agresif olacağı yeni bir dönem bekliyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, Türkiye'nin salgınla mücadeledeki önlemlerini fuarlarda dünyaya duyurabileceğini vurgulayarak, "Pandemide tüketici trendleri ve beklentileri de değişti. Hijyen ve güvenlik, tercihlerde birinci sıraya yerleşti. Küçük otellere olan ilgi, ev ve villa turizmine, yat turizmine, kültür, doğa ve macera turizmine olan talep arttı. Ege Bölgesi'nin eşsiz ve zengin potansiyeli bu açıdan büyük avantajlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Turizm çalışanlarının aşılanması

TÜRSAB olarak yaptırdıkları ankette Türkiye'de turizmde en çok tercih edilen yerin Ege Bölgesi olarak belirlendiğini de aktaran Bağlıkaya, fuarın bölgeye önemli hareketlilik getireceğini belirtti.

Bağlıkaya, turizm için aşılanma konusunun önemli bir kriter olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Ülkeler turizmde alınmış tedbirlere bakıyorlar. Bundan sonra aşılanma sayılarına bakacaklar. Turizm sektöründe çalışanların, acil aşılanması gerekenlerden sonra ilk aşılanması gereken grup olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığına müracaat ederek bu konuyla ilgili bir organizasyonun parçası olabileceğimizi ve devlete yük olmadan aşılama sürecini yönetmenin 2021 yılındaki başarıyla doğru orantılı olduğunu izah ettik. Hangi ülkeden dönüldüğünde karantinaya girilmeyecekse turist o ülkeye seyahat edecek. Ülkemiz karantina alınacak ülkeler listesine girerse turizmdeki hedeflerimizi yakalama şansımız kalmaz."

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da dünya turizminin Kovid-19 nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir küçülme yaşadığını belirtti.

Çorabatır, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın ciddi misyonu bulunduğuna dikkati çekerek, "Tedbirlerimizi eksiksiz uygulamamız lazım. Turizmin geleceği salgınla mücadelenin başarısıyla orantılı olacaktır." dedi.

Türkiye turizmi açısından aşılamanın büyük önemi olduğunu bildiren Çorabatır, "Ülkemizde aşılamanın bir an önce yapılması gerekiyor. Bütün dünya ona kilitlenmiş vaziyette. Vaka sayılarının bizim ülkemizde ve bize misafir gönderen ülkelerde gerilemesi turizm için önemli olacaktır." diye konuştu.

İzmir'in marka etkinliklerinden

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmirli yazılımcıların geliştirdiği bir dijital altyapıyla kentteki fuarları sanal ortama taşıdıklarını, dijitalleşen turizm anlayışıyla İzmir'deki turizm sektörünün ivme kazanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Travel Turkey'in fuarlar kenti İzmir'in marka etkinliklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri (İZFAŞ) ile TÜRSAB iş birliğiyle gerçekleştirilecek fuar, ttidigital.izfas.com.tr adresinden izlenebilecek.

Fuarın bu yılki teması "Patara Antik Kenti" ve sloganı ise "Yeni Dönemin Dijital Rotası" olarak belirlendi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Turizm, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 'Hijyen ve güvenlik, tatil tercihinde birinci sıraya yerleşti' - Son Dakika Ekonomi


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