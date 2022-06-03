TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya "Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz" - Son Dakika
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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya "Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz"

03.06.2022 17:15

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Gelen rezervasyonlar özellikle İngiltere, Almanya ve Orta Avrupa pazarında gayet yüksek seyrediyor inşallah bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Gelen rezervasyonlar özellikle İngiltere, Almanya ve Orta Avrupa pazarında gayet yüksek seyrediyor inşallah bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz." dedi.

TÜRSAB yönetimi ve turizm acenteleri temsilcileri Edirne Belediyesini ziyaret etti.

Bağlıkaya ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizm kapasitesini artırmak için bölge tanıtımlarına önem verdiklerini söyledi.

Sadece deniz değil kültür, gastronomi ve doğa turlarının artması için çaba sarf ettiklerini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Edirne'de turizmcilerle sezona başlangıç etkinliği gerçekleştirdik. Ülkemize yurt dışından turist gelmeye devam ediyor. Malumunuz Rusya krizi devam ediyor. Orada köklü bir çözüme ulaşılmış değil. Ukrayna'nın durumu malum. İki ana pazarda olan ciddi aksaklıktan dolayı hedeflenen rakamlara ulaşılamayacak ama yine de Türkiye her şeye rağmen hem turist girdisi hem de döviz açısından 2021'den daha iyi bir sene geçirecek. Gelen rezervasyonlar özellikle İngiltere, Almanya ve Orta Avrupa pazarında gayet yüksek seyrediyor inşallah bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz. Artık rekorlarımız 2023 ve sonrasında olacak."

Turizmcilere Edirne tanıtılıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da turizmcilere TÜRSAB iş birliğiyle tarihi kent Edirne'nin tanıtıldığını söyledi.

Türkiye'nin ve Edirne'nin turizmde her geçen gün yeni adımlar attığını belirten Gürkan, "2014'ten bu yana 2 milyon turistten 5,5-6 milyon turiste çıktık. Bunu başarmak keyifli ve mutluluk vericiydi. Bunu sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni sayılar eklemek daha önemli." dedi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim (2) Kılıçdaroğlu: Bu memlekette fakirliği bitireceğim (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya 'Bu sezonu 2021'den daha iyi bitireceğiz' - Son Dakika

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