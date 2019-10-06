TÜRSAB Başkanı Bursalı seyahat acenteleriyle buluştu
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TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya Bursalı seyahat acenteleriyle bir araya geldi.
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya Bursalı seyahat acenteleriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:11
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