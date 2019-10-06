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TÜRSAB Başkanı Bursalı seyahat acenteleriyle buluştu

42 dakika önce

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya Bursalı seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

TÜRSAB Başkanı Bursalı seyahat acenteleriyle buluştu, System.String[]

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya Bursalı seyahat acenteleriyle bir araya geldi.

Bağlıkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:11 
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