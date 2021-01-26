TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, EGD Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, EGD Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması

26.01.2021 14:29
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, EGD Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kısa çalışma ödenekleri, alabilenler için KGF kredilerinin dışında sektör şirketlerinden bazılarına yapılmış özel birtakım katkılar olduğunu belirterek, "200 milyon dolar gibi bir kaynağın 3-5 büyük şirkete aktarılması...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kısa çalışma ödenekleri, alabilenler için KGF kredilerinin dışında sektör şirketlerinden bazılarına yapılmış özel birtakım katkılar olduğunu belirterek, "200 milyon dolar gibi bir kaynağın 3-5 büyük şirkete aktarılması yerine kaynağın belli bir bölümü küçük boy, 50 bin liraya dahi ihtiyacı olan seyahat acentelerine hibe kredi verilebilirdi." dedi.

Bağlıkaya, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Buluşmaları kapsamında Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğiyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2020'nin başlarında sezon hazırlıkları tamamlanmışken, turizmde tarihi bir rekora hazırlanırken salgın sürecinin yaşandığını belirtti.

Salgından çoğu sektörün derinden etkilendiğini ifade eden Bağlıkaya, özellikle hizmet sektörünün bu süreçten ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Bağlıkaya, Türkiye'nin elinde bulundurduğu imkanlarla bugüne kadar yapılabileceklerin yapıldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullanım tercihleri farklı tecelli etmiş olabilir ama ülkemizin sektöre elindeki yeterli kaynağı ayırıp ayırmadığına bakıldığında, özellikle geçen hafta içinde aldığımız duyumlarla ciddi bir kaynak aktarımı olmuş ama kullanım tercihleri arzu ettiğimiz biçimde olmamış. Belli başlı büyük tur operatörlerine ciddi kaynak aktarımı olduğunu haberlerde de görüyoruz. Kısa çalışma ödenekleri, alabilenler için KGF kredilerinin dışında sektör şirketlerinden bazılarına yapılmış özel birtakım katkılar olduğunu biliyoruz. Rakamı kesin bilmemekle birlikte, 200 milyon doların üzerine çıktığını duyduk. Bu kaynağın büyük birkaç şirkete kullandırıldığını biliyoruz.

Küçük ve orta boy acentelerden ihtiyacı olanlara KGF destekli kredi talep etmiştik. Bu kredilere seyahat acentelerinin önemli bir bölümü erişemedi. Çünkü geçmişten gelen sicil sıkıntımız var. Bunun göz ardı edilerek bu kredinin kullandırılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorduk. Halbuki 10 bin seyahat acentesine 50'şer bin lira para verilseydi 50 milyon dolar bile tutmuyordu. 200 milyon dolar gibi bir kaynağın 3-5 büyük şirkete aktarılması yerine kaynağın belli bir bölümü küçük boy, 50 bin liraya dahi ihtiyacı olan seyahat acentelerine hibe kredi verilebilirdi. İrade bu yönde kullanılmadı."

Bağlıkaya, Türkiye'ye ortalama 40 milyon turist geldiği düşünüldüğünde, 4-5 büyük tur operatörünün getirdiği turistin 10 milyon dahi olmadığına dikkati çekerek, "20 milyona yakın turisti küçük ve orta boy seyahat acenteleri, tur operatörleri getiriyor. Bunu kimse göz ardı edemez." dedi.

Herkese 2019 cirosu oranında destek verilmesini talep ettiklerini belirten Bağlıkaya, böylelikle adil bir yardım düzeni kurulabileceğini ancak bunun tercih edilmediğini söyledi.

Bağlıkaya, seyahat acentelerine tanımlanan 50 bin liralık kredi olduğunu anımsatarak, "Müracaat eden acente sayısının 1.000'in üzerinde olduğunu biliyorum. Bunu da 200-250 acentenin kullanabildiğini öğrendik. Bu 1.000 acenteye 50 bin lira hibe verilemez miydi?" şeklinde konuştu.

"Türkiye, uzun dönemde Avrupa'dan da sağlık turizmi açısından talep görecektir"

Firuz Bağlıkaya, tüm ülkelerin turizm otoritelerinin turist hareketi sağlamak için bazı girişimlerde bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'nin aldığı önlemlerde Avrupa'daki rakip ülkelerden geride kalmadığını söyledi.

Bağlıkaya, sadece Afrika ülkeleri ve Asya ülkelerinin bazılarından talep gören Türkiye'nin, uzun dönemde Avrupa'dan da sağlık turizmi açısından talep göreceğini belirtti.

Rus ve Ukraynalı turist hariç haziran ayına kadar ciddi bir turist hareketi beklenmediğini ifade eden Bağlıkaya, Avrupalı turistin gelişinin hazirandan önce hızlanmayacağı gibi bir kanının olduğunu söyledi.

"Bu hafta sonu bir bölgemizde otel yatak kapasitesi 1.200 iken, 3 bin kişi kayağa çıkmış"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, erken rezervasyonlar konusunda İngiltere'den hareket olduğunu belirterek, "İngiltere'de aşılanma oranları çok yüksek. Aşı oranı yükseldikçe rezervasyonun da yükseleceğini düşünüyorum." dedi.

Kış otellerinde rezervasyonların olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Kayak yapma imkanı bazen oluyor bazen olmuyor. Bu hafta sonu bir bölgemizde otel yatak kapasitesi 1.200 iken, 3 bin kişi kayağa çıkmış. Turizmciler olarak ekmek yiyen insanlarsak bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir yandan turizm devam ederken bir yandan da başımıza gelecek felaketleri önleyebiliyor olmamız lazım. Ben bütün otellerin tam kapasite çalıştığını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin aşı zorunluluğu koyacağını düşünmüyorum"

Avrupa'da güvenli seyahat için konuşulan aşı pasaportuna ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, aşı zorunluluğu yokken de Türkiye'deki turizm hareketinin rakip ülkelerden kötü olmadığını belirterek, "Aşı için pasaport uygulamasını devreye koyacaklar. Özellikle Avrupa içi seyahati teşvik etmek için de bunu yapacaklar. Buna hazır olmamız lazım. Ayrıca, Türkiye'nin aşı zorunluluğu koyacağını düşünmüyorum." dedi.

Bağlıkaya, yerli turizmin bu yıl iyi olacağını öngördüklerini, iç turizmin ne kadar önemli olduğunu acı acı yaşadıklarını, iç turizmin her dönemde öne çıkarılması gerektiğini, 2021'de 2020'den daha iyi bir iç turizm hareketi beklediğini ifade etti.

"40 milyon liradan fazla geliri almadık"

Firuz Bağlıkaya, 2020 yılında TÜRSAB olarak seyahat acentelerinden 3 bin 500 küsur liralık aidatı almadıklarını belirterek, "40 milyon liradan fazla geliri almadık." ifadesini kullandı.

Acentelerden belgesini satan, devredenler olduğunu anlatan Bağlıkaya, "60-70 acente satılık. Önceki dönemde de aşağı yukarı rakamlar böyleydi. Diğer açıdan bu güzel bir şey, insanlar seyahat acenteliğinden ümidini kesmiş değil, sabırla bekliyor, herkes hazırlıklarını yapıyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, aşılanma sürecinin iyi gideceğini, salgında 3. dalganın Türkiye'yi vurmayacağını düşündüğünü ve böyle olmasını temenni ettiğini söyledi.

Türkiye, Turizm, turist, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, EGD Buluşmaları'na konuk oldu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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