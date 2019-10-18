Son Dakika Haberleri: TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız
Son Dakika Güncel TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız

1 saat önce

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.

TÜRSAB Başkanı'ndan 'booking.com' yorumu: Benzer firmalara da dava açacağız, System.String[]

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, booking.com hakkında haksız rekabet oluşturduğuna dair verilen  kararın emsal olduğunu söyleyerek, "Benzer firmalara da dava açacağız" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, yapılacak olağan genel seçimi öncesi üyelerden destek istemek için Aydın'a geldi. Bağlıkaya, ilk olarak, Kuşadası ilçesindeki üyeleri ziyaret ettti. Daha sonra Kuşadası Belediyesi'ne misafir olan Bağlıkaya, ardından Didim'e geçti. Buradaki bir otelde üyeleriyle buluşan Bağlıkaya, basın mensuplarının TÜRSAB'ın açtığı davada,  booking.com'un haksız rekabet oluşturduğu yönünde karar verilmesini hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Belgesiz faaliyet olduğunu, vergilendirme olmadığını tespit ettik. Bundan sonraki süreçte, buna benzer firmalara dava açmaya devam edeceğiz. Bu kararın emsal bir karar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de bundan sonraki süreçte, bu tür haksız rekabetlerin yapılmayacağını gösterdik. Hayırlı olmasını diliyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:35 Kaynak: DHA
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