Tursab Batı Antalya Başkanlığı Emıtt Fuarında
38 dakika önce
Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.
Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT- Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. TÜRSAB Batı Antalya
Başkanlığı fuarda yerini aldı.
TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, TÜRSAB standı ile Kaş ve Kemer
stantlarında da gelen misafirler ile yakından ilgilenirken, bölge tanıtımları yaptıklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy'un ziyaret ettiği TÜRSAB standına ilgi büyük olurken, Başkan Rıza Erçin, " TÜRSAB Batı Antalya Başkanlığı olarak EMİTT turizm fuarında yerimizi aldık. Sayın TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya
ve BTK Başkanlarımız ile birlikte fuara gelen ziyaretçilerimize tanıtım yapmaktayız. Gayet güzel ve keyifli bir fuar geçiriyoruz. 2019 verileri de iyi görünüyor. 2019 iyi bir sezon olacak inşallah. Tek temennimiz de bu. Herkese güzel ve hayırlı sezonlar diliyorum" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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