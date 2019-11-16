Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın şeffaf bir kurum olduğunu belirterek, "Birliğimizin belgesiz hiçbir harcaması yok, belgesiz hiçbir geliri de yoktur." dedi.

Bağlıkaya, 750 seyahat acentası sahibinin katılımıyla Kundu turizm merkezinde bir otelde düzenlenen "TÜRSAB Büyük Antalya Buluşması"nda, Antalya'nın sadece Türk turizmi için değil, dünya turizmi için de başarılı bir örnek olduğunu, bu başarının seyahat acentalarının canla başla, ülke, millet ve turizm aşkıyla çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

Görevde bulundukları 21 aylık süreçte verdikleri sözlerin tamamını yerine getirdiklerini ifade eden Bağlıkaya, birlik yasasıyla ilgili gerekli bürokratik görüşmeleri de yaptıklarını, düzenlemenin Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklaması sonrası Meclise sevk edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Bağlıkaya, "Bu yasa, bu sektörden ekmek yiyen, çocuklarının geleceğini inşa eden meslektaşlarımızın yasasıdır. TÜRSAB şu anda her birimiyle şeffaf bir kurumdur. Birliğimizin belgesiz hiçbir harcaması yok, belgesiz hiçbir geliri de yoktur." diye konuştu.

TÜRSAB'ın birlik ve beraberliğini kararlı, emin adımlarla sürdürmesi için üyelerin enerjisine, gücüne, fikirlerine ihtiyaç duyduklarını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz sözlerin başında dürüstlük ve adalet geliyordu. Birlik olarak olması gerekene, yani asli görevimize geri döndük. Bu seçimlerde oyunuzun rengi ne olursa olsun sandığın iradesinden çıkan sonuç TÜRSAB'ın lehine olsun. Yeni dönem 2022'nin son günlerinde bitecek. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken hep birlikte 2023 hedeflerini tutturmuş olacağız ve bu başarıyı Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan edeceğiz. 2022 yılı ayrıca Birliğimizin kuruluşunun 50. yılına denk geliyor. Dönemi neşeyle, coşkuyla bitirecek, görevi yeni arkadaşlara devredeceğiz."