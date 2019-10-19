Son Dakika Haberleri: TÜRSAB'da "Değişim Devam Ediyor" buluşması
Son Dakika Güncel TÜRSAB'da 'Değişim Devam Ediyor' buluşması

TÜRSAB'da "Değişim Devam Ediyor" buluşması

55 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentalarının birbirlerinin ürünlerini görebilecekleri dijital platformu hizmete alacaklarını söyledi.

TÜRSAB'da

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentalarının birbirlerinin ürünlerini görebilecekleri dijital platformu hizmete alacaklarını söyledi.

Firuz Bağlıkaya, Alsancak'tak bir otelde düzenlenen "Değişim Devam Ediyor" adlı buluşmada İzmir ve Manisa'daki seyahat acentaları temsilcileriyle bir araya geldi.

Bağlıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, acentaların sorunlarına çözüm üretebilen, kurumsal, güvenilir, çağın gereksinimlerini karşılayabilen ve üyelerine hesap verebilen şeffaf bir TÜRSAB hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana ara vermeden hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Bağlıkaya, dostluğun, dayanışmanın ve iletişimin her şeyden önemli olduğunu, fikir ve güç birliği içinde beraberce yürümeyi amaçladıklarını vurguladı.

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın yurt dışı tanıtımlarına, hukuki hizmetlerine ve yasal düzenlemelere büyük önem verdiklerini söyleyerek, TÜRSAB Rota'yı kısa süre içinde hayata geçireceklerini ifade etti.

Kariyerle ilgili bir portalı hizmete alarak sektörde iş arayanlarla işverenleri buluşturacaklarını anlatan Bağlıkaya, "Ayrıca seyahat acentaları da TÜRSAB Rota'da buluşacak. Türkiye'nin her yerindeki seyahat acentaları oradan birbirlerinin ürünlerini görebilecek. Dijital platformu yakın zamanda tanıtacağız." diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB için çalışmayı sürdürmeyi hedeflediğini, kasım ayında gerçekleştirecekleri genel kurula tüm üyeleri beklediklerini sözlerine ekledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:53 Kaynak: AA
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