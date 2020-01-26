TÜRSAB'dan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRSAB'dan Başkan Ataç'a ziyaret - Son Dakika

TÜRSAB'dan Başkan Ataç'a ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

TÜRSAB'dan Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir Bölge Temsil Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Eskişehir ile birlikte Bilecik ve Kütahya'yı kapsayan TÜRSAB Eskişehir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgür Ersoy, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Kurul üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan Ersoy, TÜRSAB faaliyetlerine ilişkin Başkan Ataç'a bilgiler verdi. Bölge turizmine ilişkin istişarelerde bulunulan buluşmada Ersoy, "Başkanımıza bölge turizmine dair çalışmalarımızı aktarmak, turizme yönelik çalışmalara destek vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istedik. Verimli geçen bu görüşme için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç ise, "Eskişehirimiz turizm açısından gün geçtikçe daha da değerli bir noktaya geliyor. Bu anlamda sektör temsilcileri ile iletişim halinde olmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Eskişehir turizmi için tüm dinamiklerle birlikte çalışmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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