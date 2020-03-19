TÜRSAB'dan

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı destek paketinin bu sıkıntılı süreçte turizm sektörünün nefes almasını sağlayarak, sektörün tüm bileşenlerine güç ve moral veren çok önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, Türkiye ve tüm dünyada hastalıkla mücadele eden insanlara acil şifalar diliyoruz. Dünyayı etkisi altına alan salgınla olan ulusal mücadelemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların aldığı tedbirler ve özverili çalışmalarla etkin bir şekilde yürütülmekte olup, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi, bu sıkıntılı süreçte turizm sektörünün nefes almasını sağlayarak, sektörün tüm bileşenlerine güç ve moral veren çok önemli bir adım olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Seyahat acenteleri olarak önceliklerinin salgınla etkin bir şekilde mücadele edilerek insan sağlığının korunması olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sektörümüzün en temel misyonu insanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için en iyi hizmeti sağlamaktır. Yerli ve yabancı misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği için koronavirüs salgını ile olan mücadelede devletimizce alınan tüm önlemlerin arkasında olduğumuzu belirtir, sağlık alanında alınan tüm önlemleri takdir ve teşekkürle karşıladığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

Koronavirüs salgını, insan hayatı ve sağlığı üzerindeki elim etkilerinin sonucu olarak, küresel ticaret ve dünya ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle turizm endüstrisi, salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelmekte. Türk turizmi, ülke ekonomisine sağladığı 34,5 milyar dolarlık döviz girdisi ile ülkemizin en stratejik sektörüdür. Dolaylı ve dolaysız olarak 54 sektöre katkı sağlayan turizm, ülkemizdeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 9'unu oluşturmaktadır. Turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması ve sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili bakanlıklarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde taleplerimiz iletilmiş, bu taleplerimizin önemli bir kısmına açıklanan destek paketinde değinildiği memnuniyetle görülmüştür."

Olağanüstü durumun devam ediyor olmasının seyahat acentelerinin faaliyet sürdürülebilirliği üzerinde önemli baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, faaliyetlerin finansal açıdan da durma noktasına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, acentelerin açıklanan destek paketine ilişkin yapılacak düzenlemelerdeki beklentilerine şu şekilde yer verildi:

"Seyahat acentesi kavramına atfın vurgulanması, destek unsurlarının seyahat acentelerinin yapısı göz önüne alınarak uygulanması için gerekli önlemlerin alınması, alınan önlemlere ek olarak bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmesi, turizm kara yolu taşımacılığında da KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesi, seyahat acentelerine uzun vadeli, kolay erişilebilir kredi olanaklarının sağlanması ve çalışanın korunması ve yetişmiş insan gücünü kaybetmemek amacıyla sene sonuna kadar istihdam desteği sağlanması, TTGA'dan kaynaklı turizm payı ödemelerinin 2020 sonuna kadar alınmaması, hava yolları, seyahat acenteleri ve tüketiciler arasındaki sorunların adil çözümü için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi hususlarının dikkate alınması sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Sektör temsilcileri olarak salgının etkilerinin yönetilme sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için her türlü koruyucu tedbiri almaya devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle bu dönemi el birliği ile atlattıktan sonra turizm sektörümüzü ve ekonomimizi canlandırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki, ülkemiz ve sektörümüz sağlık ve başarı dolu günlerine en kısa zamanda tekrar kavuşacaktır."