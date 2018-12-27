Tursab'dan Yılbaşı Denetimleri
1 saat önce
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya bölgesi yönetimi, bölgesinde kaçak acentecilik yapan firmalara göz açtırmıyor.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) Batı Antalya
bölgesi yönetimi, bölgesinde kaçak acentecilik yapan firmalara göz açtırmıyor. Özellikle yılbaşı nedeniyle Noel Baba ile ünlenen ve dünyanın dört bir yanında turisti çeken Demre
'de gerçekleştirilen denetimlerde cezai işlemler yapıldı. Denetimlere TÜRSAB Denetleme Personellileri, İl Kültür Müdürlüğü ve Rehberler Odası yetkilileri katıldı.
TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin göreve geldikleri günden bu yana kaçak tur faaliyetini engellemek adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Bu kapsam da Kemer
'den Fethiye
'ye uzanan bölgede rutin kontrollerin devam ettiğini söyleyen Perçin, " Demre Bölgesindeki ören yeri girişler gelen tur otobüslerini TÜRSAB Denetleme Personelimiz, İl Kültür Müdürlüğü Yetkililerimiz ve rehberler odasından bir yetkilimiz ile kontroller gerçekleştirdik. Özellikle bölgede yılbaşı nedeniyle yaşanan hareketliği de göz önüne aldığımızda daha sıkı bir denetim devam edecektir" dedi.
Yapılan kontrollerde arasında kokartlı rehberleri bulunmayan, acentelik faaliyetinde bulunmayan ve acentecilik kurallarına uymadığı belirlenenlere ceza uygulandı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:54 Kaynak: İHA
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