TÜRSAB: Destek paketi turizm sektörüne nefes aldıracak - Son Dakika
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TÜRSAB: Destek paketi turizm sektörüne nefes aldıracak

6 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çarşamba günü açıklanan "destek paketi"ni, "turizm sektörünün nefes almasını sağlayarak sektörün tüm bileşenlerine güç ve moral veren çok önemli bir adım" diye nitelendirdi.

TÜRSAB: Destek paketi turizm sektörüne nefes aldıracak, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çarşamba günü açıklanan "destek paketi"ni, "turizm sektörünün nefes almasını sağlayarak sektörün tüm bileşenlerine güç ve moral veren çok önemli bir adım" diye nitelendirdi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, "Seyahat acentaları olarak önceliğimiz, Covid-19 salgını ile etkin bir şekilde mücadele edilerek insan sağlığının korunmasıdır" denildi ve şöyle devam edildi:

"Zira sektörümüzün en temel misyonu insanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda seyahatlerini gerçekleştirebilmeleri için en iyi hizmeti sağlamaktır.

"Bu çerçevede yerli ve yabancı misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği için Covid-19 salgını ile olan mücadelede Devletimizce alınan tüm önlemlerin arkasında olduğumuzu belirtir, sağlık alanında alınan tüm önlemleri takdir ve teşekkürle karşıladığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.

"Covid-19 salgını, insan hayatı ve sağlığı üzerindeki elim etkilerinin sonucu olarak, küresel ticaret ve dünya ekonomisini de ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle turizm endüstrisi, Korona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.

"Türk turizmi, ülke ekonomisine sağladığı 34,5 milyar dolarlık döviz girdisi ile ülkemizin en stratejik sektörüdür. Dolaylı ve dolaysız olarak 54 sektöre katkı sağlayan turizm, ülkemizdeki toplam istihdamın da yaklaşık yüzde 9'unu oluşturmaktadır.

"Turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması, sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili Bakanlıklarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde taleplerimiz iletilmiş, bu taleplerimizin önemli bir kısmına açıklanan destek paketinde değinildiği memnuniyetle görülmüştür.

"Yaşanan olağanüstü durumun devam ediyor olması, Seyahat Acentalarının faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerinde önemli baskı oluşturmakta, finansal açıdan da durma noktasına getirmektedir.

"Seyahat Acentaları olarak beklentimiz açıklanan destek paketine ilişkin yapılacak düzenlemelerde; Seyahat Acentası kavramına atfın vurgulanması, destek unsurlarının seyahat acentalarının yapısı göz önüne alınarak uygulanması için gerekli önlemlerin alınması, alınan önlemlere ek olarak bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmesi, turizm karayolu taşımacılığında da KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1.0'e çekilmesi, seyahat acentalarına uzun vadeli, kolay erişilebilir kredi olanaklarının sağlanması ve çalışanın korunması ve yetişmiş insan gücünü kaybetmemek amacıyla sene sonuna kadar istihdam desteği sağlanması, TTGA'dan kaynaklı turizm payı ödemelerinin 2020 sonuna kadar alınmaması, havayolları, Seyahat Acentaları ve tüketiciler arasındaki sorunların adil çözümü için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi hususlarının dikkate alınması sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

"Sektör temsilcileri olarak Korona virüsü salgınının etkilerinin yönetilme sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için her türlü koruyucu tedbiri almaya devam edeceğiz.

"Devletimiz ve milletimizin desteğiyle bu dönemi el birliği ile atlattıktan sonra turizm sektörümüzü ve ekonomimizi canlandırmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

"İnanıyoruz ki, Türkiye'miz ve sektörümüz sağlık ve başarı dolu günlerine en kısa zamanda tekrar kavuşacaktır."


Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:41 Kaynak: DHA

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