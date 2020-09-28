TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden... - Son Dakika

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden...

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkilileri Bayburt'a bir ziyarette bulundu.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden..., System.String[]

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkilileri Bayburt'a bir ziyarette bulundu.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu tarafından karşılanan ve ağırlanan heyetin ilk ziyaret yeri tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik noktada olduğu için yüzyıllarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi oldu. Geçmişi milattan önce üç binlere dayanan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, üzerine yapılan çini süslemeleri dolayısıyla 'Çini Maçin' ismiyle de anılan tarihi Bayburt Kalesi'ni ziyaret eden heyet, şehir turu ve Ulu Cami ziyaretlerinin ardından Demirözü ilçesindeki Bagaj Gölü'nü gidip, piknik, mesire alanları ve sosyal tesisleri görüp, bin 700 metre rakımda tekne turu yapmanın keyfini çıkarttı.

Öğle yemeğinde Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve Etnografya Müzesi kurucusu olan Kenan Yavuz'un misafiri olan heyet, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in katılımıyla 8 bin metrekare alan üzerine kurulu yöresel bir kültür kompleksi olan Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyareti değerlendiren TÜRSAB Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, "Pademi dolayısıyla ötelemiş olduğumuz programlarımızdan bölgemizdekilerini, belli aralıklarla gerekli tedbirleri alarak seyahat acentalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen Bayburt programımızda bizleri ağırlayan ve eşlik eden Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim bey ile İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Bekir Kurtoğlu beye teşekkür ederiz. Oldukça verimli bir program gerçekleştirdik, tüm katılımcılılar keyif aldı, bolca sohbet etme ve turizm konuşma imkanımız oldu. Bu ziyaretlerimizle seyahat acentalarımızın bölgemizin tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini çok daha iyi tanımalarına ve tanıtmalarına katkıda bulunurken, son dönem Bayburt'umuzda turizm alanında yapılan çalışmaları görmelerini de sağladık. Önümüzdeki haftalarda bölgemizin diğer illerindeki seyahat acentalarımız ve profesyonel turist rehberlerimiz için de Bayburt programı gerçekleştireceğiz" dedi.

Programın sonunda Volkan Kantarcı başkanlığındaki TÜRSAB heyeti, Bayburt ve bölge turizmine verdiği ciddi katkılardan dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu'na plaket taktim edip, teşekkür etti. - TRABZON

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden...
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden...
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden...

Doğu Karadeniz, İpek Yolu, Bayburt, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden... - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Kayınbiraderini öldüren 4 çocuk annesi kadının 122 suç kaydı olduğu ortaya çıktı Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile görüşüyor Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı
Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü ortaya çıktı         
19:19
Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı Fahriye Evcen fotoğraf paylaştı! 2 saatte yarım milyondan fazla beğeni aldı         
18:07
Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu         
17:20
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 20:46:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkililerinden... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei