TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği'nden dış hat uçak beklentisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği'nden dış hat uçak beklentisi - Son Dakika

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği'nden dış hat uçak beklentisi

7 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltmasının ardından yurt dışından gelecek uçak seferlerini bekliyor.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği'nden dış hat uçak beklentisi, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltmasının ardından yurt dışından gelecek uçak seferlerini bekliyor.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonucundaki pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birisinin turizm olduğu belirtildi.

Turizmden direkt kazanç sağlayan seyahat acentaları, oteller, restoranlar, rehberler, turizm taşımacılığı yapanlar, hediyelik eşya dükkanları olmak üzere salgından elliye yakın sektörün etkilendiği işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

" Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve seyahat serbestisi sonrası, bölge olarak beklenenden çok daha iyi durumda olduğumuz ve normalleşmeye daha erken geçtiğimiz görülmekte. Bölgemizde vaka sayıları yok denecek kadar az. Artvin ve Gümüşhane'de uzun zamandır vaka yok, Trabzon ve diğer illerde son bir haftadır yeni vakamız yok, servisler boşalıyor. Bir taraftan salgın etkisini kaybederken, diğer taraftan TÜRSAB olarak bizler de başlattığımız çalışmalarla yaraları sarmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz."

"Trabzon Havalimanını unutmamalarını istiyoruz"

Açıklamada, normalleşme süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başlattıkları üçlü bir çalışma ile ülkemize turist gönderen ülkelere Türkiye'de pandeminin etkilerinin azaldığını ve normalleşme sürecine girildiğini gösteren 'niyet mektubu' gönderiyorlar. Havalimanlarında, otellerde, restoranlarda, ulaşım araçlarında alınan önlemler, yanısıra sağlıktaki kuvvetli altyapımıza vurgu yapılarak ülke olarak sınırları açmaya ve normalleşme sürecini başlatmaya hazır olduğumuz vurgulanıyor. Devamında ikili görüşmeler yapılmaya başlanarak, karşılıklı uçak seferlerinin kısa zamanda başlatılabilmesi için çalışmalar devam etmekte. Bu noktada Bakanımız Sayın Ersoy'dan ve tüm ilgililerden yapılan bu çalışmaları esnasında geçen yıl Ortadoğu'dan 1300 direk uçuşun yapıldığı Trabzon Havalimanını unutmamalarını istiyoruz."

Trabzon Havalimanı'nın bölge için önemine de dikkat çekilen açıklamada, " Antalya'dan sonra ülkemize yurtdışından direkt uçuşlarla turistin en fazla geldiği Trabzon Havalimanı'ndan bölge illeri azami derece faydalanmaktadır. Bu bakımdan da Ortadoğu ülkelerinden mümkün olduğunca fazla uçuşun acilen ve de öncelikli planlanması gerekmektedir. Potansiyeli olan bölgemizin şartları buna uygundur ve ekonomik olarak da ciddi ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu destek, turist sayılarında artış sağlayabilmede etkili olacaktır"

Açıklamada, seyahat acentalarına sağlanan destekler de hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Önceki yıllarda turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen havayolu ile ülkemize turist getiren seyahat acentalarına sağlanmış olan tarifeli ve tarifesiz (charter) uçuşlara sağlanan desteğin, bu yıl da devam ettirilmesi uygun olacaktır. Bu destek, pandeminin olumsuz etkilerine karşı özellikle charter sefer sayılarında ve turist sayılarında artış sağlayabilmede etkili olacaktır."

"Sarp Sınır Kapısı da göz ardı edilmemelidir"

Gerekli test istasyonlarının kurulmasının önemli olduğu da aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir diğer ve çok önemli husus ise haziran ayından itibaren Kapıkule ve İpsala Sınır Kapısı'nda korona test istasyonları kurulacağı açıklandı, bu da gerçekten çok önemli bir çalışma. Ama bölgemizdeki Sarp Sınır Kapısı da göz ardı edilmemelidir. Buraya yönelik de çalışma hızlandırılmalı, geçişlerde kolaylık sağlanması veya gerekli ise test istasyonu kurulmalıdır. Bu konularda bölgemiz bakanları ve milletvekillerimizden desteklerin devamını beklemekteyiz."

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:04 Kaynak: AA


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